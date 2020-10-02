Многие старые компьютеры Mac не смогут воспроизводить 4K HDR контент с Netflix из-за отсутствующего чипа

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Грядущее обновление macOS Big Sur принесёт возможность просматривать 4K HDR контент с сервиса Netflix. Но воспользоваться открывающимися возможностями смогут далеко не все владельцы компьютеров Mac. Как свидетельствуют документы поддержки Netflix, воспроизводить 4K HDR видео смогут лишь устройства, вышедшие с 2018 года и оснащённые чипом безопасности Apple T2. Владельцам более старых моделей не повезло.

На текущий момент лишь следующие устройства будут способны демонстрировать 4K HDR контент с Netflix:

iMac (2020)

iMac Pro

Mac Pro (2019)

Mac mini (2018)

MacBook Air (2018 и новее)

MacBook Pro (2018 и новее)

Как указывает Apple на своём сайте, есть простой способ проверить наличие чипа T2 в компьютере Mac. Соответствующая инструкция размещена по следующему адресу.

Пока что не сообщается, почему устройства без чипа Apple T2 не способны воспроизводить 4K HDR видео (ни через встроенный дисплей, ни через подключаемый монитор). Компании Netflix и Apple не прокомментировали ситуацию. Учитывая предыдущие заявления Apple, можно предположить, что данный чип выступает в роли сопроцессора и поддерживает кодек HEVC. В октябре 2018 года во время презентации Apple заявляла, что чип T2 «осуществляет перекодирование видео HEVC вдвое быстрее, чем предыдущее поколение».

Нет однозначной уверенности в том, что Netflix использует HEVC для трансляций 4K HDR контента. Но если это так, возможно, чип T2 играет ключевую роль в обеспечении плавного воспроизведения такого видео с Netflix на Mac.

Источник: The Verge