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Многие старые компьютеры Mac не смогут воспроизводить 4K HDR контент с Netflix из-за отсутствующего чипа

Многие старые компьютеры Mac не смогут воспроизводить 4K HDR контент с Netflix из-за отсутствующего чипа

Многие старые компьютеры Mac не смогут воспроизводить 4K HDR контент с Netflix из-за отсутствующего чипа


Грядущее обновление macOS Big Sur принесёт возможность просматривать 4K HDR контент с сервиса Netflix. Но воспользоваться открывающимися возможностями смогут далеко не все владельцы компьютеров Mac. Как свидетельствуют документы поддержки Netflix, воспроизводить 4K HDR видео смогут лишь устройства, вышедшие с 2018 года и оснащённые чипом безопасности Apple T2. Владельцам более старых моделей не повезло.

На текущий момент лишь следующие устройства будут способны демонстрировать 4K HDR контент с Netflix:

  • iMac (2020)
  • iMac Pro
  • Mac Pro (2019)
  • Mac mini (2018)
  • MacBook Air (2018 и новее)
  • MacBook Pro (2018 и новее)

Как указывает Apple на своём сайте, есть простой способ проверить наличие чипа T2 в компьютере Mac. Соответствующая инструкция размещена по следующему адресу.

Многие старые компьютеры Mac не смогут воспроизводить 4K HDR контент с Netflix из-за отсутствующего чипа

Пока что не сообщается, почему устройства без чипа Apple T2 не способны воспроизводить 4K HDR видео (ни через встроенный дисплей, ни через подключаемый монитор). Компании Netflix и Apple не прокомментировали ситуацию. Учитывая предыдущие заявления Apple, можно предположить, что данный чип выступает в роли сопроцессора и поддерживает кодек HEVC. В октябре 2018 года во время презентации Apple заявляла, что чип T2 «осуществляет перекодирование видео HEVC вдвое быстрее, чем предыдущее поколение».

Нет однозначной уверенности в том, что Netflix использует HEVC для трансляций 4K HDR контента. Но если это так, возможно, чип T2 играет ключевую роль в обеспечении плавного воспроизведения такого видео с Netflix на Mac.

Источник: The Verge

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