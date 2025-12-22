Модули памяти Corsair Vengeance DDR5 продавались с DDR4 под радиатором — как распознать подделку

На этот раз мошенники скрыли память DDR4 под широким радиатором Corsair Vengeance DDR5. Мелкие внешние отличия модулей памяти трудно рассмотреть, но они есть.

Пользователь Reddit с ником Leading-Growth-8361 сообщил, что приобрел Corsair Vengeance DDR5: радиатор был неплотно прикреплен, а планка не подходила, как DDR5. После вскрытия оказалось, что внутри находится модуль DDR4. Сообщения о поддельной RAM начали появляться на фоне общего дефицита памяти.

Аккаунт Uniko’s Hardware в X прокомментировал публикацию и рассказал, как распознать подделку. Выемка на контактной площадке DDR5 и DDR4 расположена иначе, ей слишком большое отклонение должно насторожить. Следует учитывать это и не пытаться вставить память силой. Также DDR4 выдают резисторы рядом с контактами и более крупные прозрачности вокруг чипов DRAM. Эти признаки могут быть подсказкой, но расположение компонентов может отличаться в зависимости от производителя.

Наибольший риск получить подделку — у случайных продавцов на маркетплейсах. Следует доверять официальным ритейлерам и торговым площадкам, которые предлагают услуги защиты пользователей. В этом случае Amazon согласился вернуть средства за заказ с сохранением цен на момент приобретения.

DDR4 — не худшее, что могут получить покупатели DDR5. Ранее ITC.UA писал о DDR4 под сомнительной наклейкой. Также подделке могут подвергаться другие устройства, на которых меняют маркировку чипов и которые почти невозможно отличить от настоящих с первого взгляда.