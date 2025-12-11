"Могу сделать это бесплатно": звезда "Ходячих мертвецов" предлагает себя на главную роль в фильме Red Dead Redemption 2

Звезда «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган заявил, что хочет сыграть Артура Моргана, как только появится шанс на экранизацию Red Dead Redemption 2.

История началась с вопроса на встрече с фанатами, хотел бы он сыграть главного героя RDR2. Морган ответил мгновенно и признался, что давно любит вестерны, назвав их своим «единственным любимым жанром». Он узнал о шедевре Rockstar благодаря сыну, который сейчас проходит игру.

«Именно это я хочу сделать. Даже без вопросов. Я бы сделал это бесплатно без колебаний», — сказал актер, после чего аудитория поддержала его аплодисментами.

Проблема в том, что официальной адаптации Red Dead Redemption 2 пока не существует, а ни одна студия не объявляла о разработке. В случае Моргана речь идет о желании, чем о переговорах. На этом нюансы не завершаются.

Артуру Моргану в игре 36 лет, тогда как самому Джеффри — 59. Актер имеет стиль, который подходит к миру Red Dead, но часть аудитории видит для него другой образ — главаря банды Датча ван дер Линде. Смотря на его роль Нигана в «Ходячих мертвецах», этот вариант тоже выглядит логично.

Учитывая тенденции, возможно, когда-то появятся новости о фильме или сериале Red Dead Redemption. Сейчас индустрия движется в сторону адаптаций игр: успехи Fallout и The Last of Us показали, что большие проекты с сильным сюжетом могут сработать на телевидении. Хотя были негативные примеры, такие как эпический провал Borderlands. Так что Red Dead Redemption требует больше, чем желание актеров: права, формат, хронология, бюджет и так далее.

В июне актер Роб Уитофф, который озвучил Джона Марстона, намекнул фанатам на «захватывающие новости». Но вместо DLC или анонса фильма игроки дождались другого. Через несколько месяцев Red Dead Redemption официально появилась на смартфонах. Сейчас Rockstar бросила все силы на разработку GTA 6, для которой привлекли 10 000 разработчиков і миллиарды долларов.

Источник: Game Rant / Undead Walking