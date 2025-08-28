Белла Рамзи ответила критикам сериала "Одни из нас": "Можете не смотреть, просто играйте дальше"

Актриса Белла Рамзи, сыгравшая Элли в сериале «Одни из нас», стала едва ли не основной целью критики в экранизации — фаны упрекали ее в несоответствии образу из игры и сыпали проклятиями в соцсетях, из-за чего девушке пришлось полностью из них удалиться.

Со вторым сезоном ситуация только ухудшилась, поскольку критиковали и сюжет. Однако у Рамзи сейчас есть официальный ответ недовольным фанам.

«Я стараюсь держаться от этого подальше, насколько могу», — заявила Рамзи в подкасте The Awardist (через Games Radar), комментируя резкую реакцию на отдельные моменты второго сезона. «Вы можете не смотреть сериал, если так сильно его ненавидите. Есть игра, просто пройдите ее еще раз. А если хотите посмотреть, то надеюсь вам все понравится».

Сериал «Одни из нас» — это экранизация постапокалиптических игр серии The Last of Us от Naughty Dog. Первый сезон повествовал о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), которому поручено провести подростка с иммунитетом Элли (Рамзи) через регионы США, опустошенные пандемией паразитического грибка. Действие второго происходит через пять лет с привлечением ключевых персонажей The Last of Us Part 2: Эбби в исполнении Кейтлин Дивер, которая разыскивает Джоэла ради мести, Дины (Изабела Мерсед), выступающей новым любовным интересом Элли, Джесси (Янг Мазино), а также Айзека, роль которого на телевидении дублирует Джеффри Райт.

Известно, что третий сезон сосредоточится на истории Эбби и покажет все те же «три дня в Сиэтле», но с ее точки зрения. Дивер так же активно критиковали из-за физического несоответствия роли, сама же актриса ранее рассказывала, что ее взяли в сериал без кастинга, поскольку шоураннеры были уверены, что она идеально впишется в историю.

Дата выхода или старта производства третьего сезона пока неизвестна, однако шоураннер Крейг Мезин ранее намекал, что он получит больше эпизодов, чем во втором. Мезин в продолжении будет руководить сериалом самостоятельно, поскольку создатель игры Нил Дракманн объявил об уходе из проекта с целью сосредоточиться на новых играх студии.

«Это была творческая мечта — работать с Нилом и воплотить адаптацию его блестящей работы в жизнь на HBO. Я не мог представить более щедрого творческого партнера», — говорил ранее Мезин.

Рамзи в подкасте добавила, что ей «очень будет не хватать» Дракманна.