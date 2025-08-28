Новости Кино 28.08.2025 comment views icon

Белла Рамзи ответила критикам сериала "Одни из нас": "Можете не смотреть, просто играйте дальше"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Белла Рамзи ответила критикам сериала "Одни из нас": "Можете не смотреть, просто играйте дальше"

Актриса Белла Рамзи, сыгравшая Элли в сериале «Одни из нас», стала едва ли не основной целью критики в экранизации — фаны упрекали ее в несоответствии образу из игры и сыпали проклятиями в соцсетях, из-за чего девушке пришлось полностью из них удалиться.

Со вторым сезоном ситуация только ухудшилась, поскольку критиковали и сюжет. Однако у Рамзи сейчас есть официальный ответ недовольным фанам.

«Я стараюсь держаться от этого подальше, насколько могу», — заявила Рамзи в подкасте The Awardist (через Games Radar), комментируя резкую реакцию на отдельные моменты второго сезона. «Вы можете не смотреть сериал, если так сильно его ненавидите. Есть игра, просто пройдите ее еще раз. А если хотите посмотреть, то надеюсь вам все понравится».

Сериал «Одни из нас» — это экранизация постапокалиптических игр серии The Last of Us от Naughty Dog. Первый сезон повествовал о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), которому поручено провести подростка с иммунитетом Элли (Рамзи) через регионы США, опустошенные пандемией паразитического грибка. Действие второго происходит через пять лет с привлечением ключевых персонажей The Last of Us Part 2: Эбби в исполнении Кейтлин Дивер, которая разыскивает Джоэла ради мести, Дины (Изабела Мерсед), выступающей новым любовным интересом Элли, Джесси (Янг Мазино), а также Айзека, роль которого на телевидении дублирует Джеффри Райт.

Шоуранер «Останніх з нас» планує покінчити з екранізаціями ігор, але думка про «19 сезонів GTA» не дає йому спокою
Кадры из сериала «Одни из нас»

Известно, что третий сезон сосредоточится на истории Эбби и покажет все те же «три дня в Сиэтле», но с ее точки зрения. Дивер так же активно критиковали из-за физического несоответствия роли, сама же актриса ранее рассказывала, что ее взяли в сериал без кастинга, поскольку шоураннеры были уверены, что она идеально впишется в историю.

Останні з нас
Кадры из сериала «Одни из нас»

Дата выхода или старта производства третьего сезона пока неизвестна, однако шоураннер Крейг Мезин ранее намекал, что он получит больше эпизодов, чем во втором. Мезин в продолжении будет руководить сериалом самостоятельно, поскольку создатель игры Нил Дракманн объявил об уходе из проекта с целью сосредоточиться на новых играх студии.

«Это была творческая мечта — работать с Нилом и воплотить адаптацию его блестящей работы в жизнь на HBO. Я не мог представить более щедрого творческого партнера», — говорил ранее Мезин.

Рамзи в подкасте добавила, что ей «очень будет не хватать» Дракманна.

Обличчя Еббі в серіалі «Останні з нас» / The Last Of Us домалювали з CGI, бо акторку покусав павук

Популярные новости

arrow left
arrow right
Третий сезон «Игры в кальмара» побил рекорд по просмотрам Netflix за 3 дня — несмотря на ужасные оценки зрителей
«Декстер: Воскрешение» выйдет 12 июля с украинской озвучкой — Megogo и Киевстар ТВ получили права на показ сериалов Paramount+
На Amazon вышел сериал-приквел "Списка смертников" — триллер с 91% от аудитории Rotten Tomatoes
«Сериал, не имеющий конкурентов»: Квентин Тарантино расхвалил хит ужасов Netflix с 93% на Rotten Tomatoes
Первые кадры сериала «Чудо-человек» от Marvel — Саймон Уильямс демонстрирует свою суперсилу
Создатель сериала "Чужой: Земля" получил "тайное" камео в первых эпизодах
Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses продлили на 7-й сезон
Автор «Игры в кальмара» раскрыл альтернативный финал шоу — кажется, было лучше
"Наступление на поп-культуру": второй "Миротворец" получил 100% на Rotten Tomatoes
Второй сезон "Уэнздей" вернет убитого и любимого фанами персонажа — трейлер финальных эпизодов
Первый взгляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — съемки официально стартовали
Стоимость сериала «Чужой: Земля» превысила $250 млн, а создатели нацелены на масштабы «Игры престолов»
Катастрофа в мире "Ведьмака": что известно о сериале-спинофе "Крысы" и его дальнейшей судьбе
Новые кадры второго сезона "Фоллаут" — Гуль, Lucky 38 и блистательный Вегас до войны
Космическая «Игра престолов»: на Apple TV+ стартовал третий сезон Sci-Fi сериала «Основание» с идеальными 100% от Rotten Tomatoes
"Ведьмак" обошелся Netflix в $500 млн без учета финальных сезонов
Первый взгляд на нового Гарри Поттера в сериале HBO — съемки официально стартовали
«Звездные войны»: Lucasfilm показала первые кадры сериалов Maul - Shadow Lord и «Асока»
Первые кадры сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота» — таинственный злодей Пола Джаматти и первый за 120 лет набор кадетов
«Очень странные дела» в версии Amazon: вышел сериал ужасов «Институт» по роману Стивена Кинга
Создатель сериала "Сверхъестественное" раскрыл отмененный сюжет Сэма и Дина, который "мог все изменить"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить