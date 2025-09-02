Новости Крипто 02.09.2025 comment views icon

Monobank предупредил о возможных проблемах из-за P2P-сделок с криптовалютами

Тетяна Нечет

В Monobank одному из клиентов думали, что доход от продажи криптовалюты в Украине (P2P) все еще остается не урегулированным. Поэтому массовые обмены через P2P могут квалифицироваться как предпринимательская деятельность и банк имеет право приостановить или блокировать карты после P2P-сделок, создать запрос на подтверждение происхождения средств и объяснений относительно цели переводов. Например, такое сообщение недавно получил один из клиентов.

На самом деле это правило не новое и касается всех украинских банковских учреждений.

В Monobank ITC.ua сообщили, что никаких новых правил или ограничений не вводили. Но до сих пор действует запрет НБУ на покупку квази-кэш (сюда относится и криптовалюта) в национальной валюте. С 21 апреля 2023 года покупка квази-кэш валюты возможна только с валютных карт в эквиваленте 100 тыс. грн в месяц согласно постановлением НБУ №18. Те же правила действительны и для P2P-сделок.

Источник: Dev.ua

