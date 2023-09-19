Новости Игры 19.09.2023 в 12:41

Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch — игроки очень недовольны графикой уровня PS2

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Юрій Орос

Автор новин

Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch — игроки очень недовольны графикой уровня PS2

Пользователи премиум-версий (Premium Edition or Kollector Edition) получили доступ к Mortal Kombat 1 за 5 дней до общего релиза 19 сентября. За это время вышли сравнения игры на разных платформах. Явно не в пользу версии для Nintendo Switch, графику которой сравнивают с PS2.

Игру критикуют за худшую даже чем ожидания графику при таком же ценнике, как на других платформах — 70 долларов, исключение есть только в Великобритании, где версия Switch стоит на 5 фунтов дешевле, чем на Xbox и PlayStation, передает Videogameschronicle.

Версии для консолей Microsoft и Sony на старте получили довольно высокие оценки 88 (Xbox Series X/S) и 86 (PS5) баллов. Интересно, что на данный момент Metacritic не показывает оценок для Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch — игроки очень недовольны графикой уровня PS2

Пользователи советуют воспользоваться возможностью и сыграть на какой-то другой консоли. Уровень графики пережить можно, но пока у Switch есть проблемы с производительностью в Mortal Kombat 1, однако возможно это поправят заплатками. Для файтинга важны тайминги и точность нажатия кнопок.

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Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch — игроки очень недовольны графикой уровня PS2
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Еще одно отличие — отсутствие Invasions, нового режима вторжений, который должен стать однопользовательским приключением. Invasions будет доступен на Switch через несколько недель.

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