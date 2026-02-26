"Время шоу": в трейлере "Мортал Комбат 2" Джонни Кейджа заставляют делать то, что он умеет лучше всего

В новом фильме «Мортал Комбат 2» на передний план выходит Джонни Кейджи. Героя Карла Урбана заставляют готовиться к турниру против Шао Кана, который на этот раз таки состоится.





Warner Bros. показала трейлер сиквела, где больше боев, немного сюжета и несколько новых фаталити. Теперь сам турнир станет центральным событием фильма, а зрителям покажут больше персонажей из игр. По сюжету Кейджа находят Райден и Китана, которые приглашают его на турнир и помогают готовиться к нему. Правда, голливудская звезда боевых искусств в начале не горит желанием присоеденяться к ним.

Джонни Кейдж начинает как актер категории B, размышляющий о смысле своей жизни, пока его не выбирают для участия в «Мортал Комбат». Он даже сначала не хочет драться с Китаной, заявляя, что «не хочет бить девушку». Однако быстро меняет мнение, когда видит как ее острый клинок проносится рядом с его головой.

На стороне защитников Земли появляются Коул, Китана и Джакс. Против них выступает Шао Кан вместе с Баракой, Синдел и Куан Чи. Также возвращаются Скорпион и Саб-Зиро, причем Саб-Зиро теперь предстает в своей призрачной форме Нуб Сайбота, продолжая давнее соперничество со Скорпионом. Официальный синопсис описывает конфликт как финальную кровавую битву за победу над темным правлением Шао Кана, которое угрожает самому существованию Земного Царства и его защитников.





В прошлом году во время разговора на New York Comic Con режиссер Саймон МакКуойд объяснял, что «Мортал Комбат 2» станет переходным этапом для битвы Скорпиона и Саб-Зиро из фильма 2021 года. Сценарист Джереми Слейтер также отметил, что между боями герои получат собственные «миссии и приключения», которые будут развивать их истории в течение фильма.

Режиссером вновь выступает Саймон МакКуойд. В касте также появляются Аделин Рудольф (Китана), Джессика МакНэйми (Соня Блэйд), Джош Лоусон (Кано), Луди Лин (Лю Кан), Мехкад Брукс (Джакс), Тати Габриэль (Джейд), Льюис Тан (Коул Янг), Таданобу Асано (Лорд Райден), Хироюки Санада (Скорпион) и Мартин Форд (Шао Кан).

Премьера «Мортал Комбат 2» запланирована на 8 мая 2026 года. Также авторы рассказали, что третий фильм находится в разработке.

Источник: Gizmodo, Games Radar