Motion Picture Association: Число подписчиков стриминговых видеосервисов по всему миру превысило миллиард

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А мировые кассовые сборы в 2020-м сократились на внушительные 30 миллиардов долларов.

18 марта Motion Picture Association выпустила отчет, посвященный мировой киноиндустрии в 2020-м, а также влиянию пандемии на нее. Это далеко не первый такой отчет, но парочка весьма занятных чисел в нем все же имеется.

Аналитики отметили, что мировой бокс-офис упал до 12 миллиардов долларов, сократившись на целых 30 миллиардов долларов по сравнению с рекордным докоронавирусным 2019-м. Подробнее о том, насколько плохим для киноиндустрии получился 2020-й, можно узнать из нашего отдельного материала.

В то же время пандемия привела к взрывному росту онлайн-кинотеатров. По данным Motion Picture Association, в 2020-м общее число подписчиков стриминговых видеосервисов по всему миру преодолело знаковый рубеж в один миллиард. В отчет фигурирует значение 1,1 миллиарда.

С учетом того, что в конце 2020-го Netflix преодолел психологический рубеж в 200 миллионов подписчиков, стал первым стриминговым сервисом, кому это удалось, а Disney+ набрал более 100 миллионов подписчиков меньше чем через полтора года, результат не удивляет, но цифра все равно впечатляет.

Очевидно, что это далеко не предел и, учитывая нынешние темпы роста стриминговых сервисов и ситуацию в целом, вполне реальным представляется взятие рубежа в 1,5 миллиарда в ближайшие год-два.