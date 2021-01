Бокс-офис 2020: год, о котором лучше забыть

2020 год оказался настоящей катастрофой для киноиндустрии: закрытие кинотеатров в большинстве стран мира, перенос релизов, срыв съемок. Давайте посмотрим на финансовые результаты прошлого года по мнению авторитетного сайта Box Office Mojo.

Начиная с апреля прошлого года, кинотеатры на самых крупных рынках, за исключением Китая, оставались закрытыми, а если же и работали, то далеко не все дни и с санитарными ограничениями на количество зрителей и их рассадку. В таких условиях крупнейшие студии решили перенести релизы самых потенциально прибыльных картин на 2021-22 гг., а с несколькими фильмами рискнуть и выпустить их на ограниченном числе рынков и/или на стриминговых сервисах. Так что вместо голливудских блокбастеров в Топ-10 бокс-офиса впервые появились китайские фильмы, причем сходу заняв четыре позиции из десяти, в том числе и первое место.

1 The Eight Hundred $461,339,528 2 Bad Boys for Life $426,505,244 3 My People, My Homeland $422,390,820 4 Tenet $362,929,000 5 Demon Slayer the Movie: Mugen Train $318,418,264 6 Sonic the Hedgehog $313,578,051 7 Dolittle $246,272,952 8 Legend of Deification $240,654,967 9 Birds of Prey $201,858,461 10 The Sacrifice $161,047,608

Китайские картины и в прошлые годы неплохо зарабатывали на локальном рынке. Так, по итогам проката в 2019 г. 12-е и 13-е место, сразу за голливудскими блокбастерами, собравшими чуть меньше $1 млрд., занимали китайские картины. Анимационный фильм Ne Zha, основанный на китайской мифологии, собрал в прокате $726 млн. (из них всего $3,6 млн. за пределами Китая), а фантастическая лента The Wandering Earth, вышедшая позже на Netflix – $700 млн. ($6 млн. за пределами Китая). В 2020 г., в связи с отсутствием конкуренции, китайские картины поднялись еще выше.

Фильм The Eight Hundred, волей случая оказавшийся на первом месте рейтинга сборов – типичный китайский пропагандистский продукт, рассказывающий об обороне склада Сыхан, финальном эпизоде Битвы за Шанхай в рамках Японо-китайской войны 1937–1945 гг. Мало того, по мнению партийной верхушки КПК, фильм, главные герои которого — солдаты Гоминьдана, а не НОАК, оказался недостаточно пропагандистским, и перед выходом на экраны его дополнительно редактировали. The Eight Hundred собрал в китайском прокате $461 млн. и только $372 тыс. за рубежом.

Первому голливудскому фильму рейтинга, оказавшемуся на второй строчке, Bad Boys for Life, просто несказанно повезло. Вышедшая в конце января 2020 г. картина успела собрать все, что могла, до локдаунов – $426 млн. по миру, из них $206 млн. в США. Это лучший результат для франшизы, неудивительно, что еще в январе 2020 г. появились слухи о работе над четвертой частью.

На третьем месте снова видим китайскую картину. My People, My Homeland – это комедийная антология, состоящая из пяти короткометражных фильмов, рассказывающих о локальных сообществах в разных провинциях Китая. Вряд ли в обычный год такой фильм ждал бы оглушительный успех, в 2020 же он собрал на локальном рынке $422 млн. Проката за рубежом не было.

Tenet – фантастический эпик Кристофера Нолана, который должен был ознаменовать открытие кинотеатров в США и вернуть зрителей в залы, собрал в прокате $362 млн., из них только $58 млн. на домашнем рынке. Неплохо для 2020 г. и заслуженная четвертая строчка рейтинга, вот только при бюджете в $200 млн. это на грани, а если честно, даже ниже грани окупаемости. При нормальном раскладе фильм должен собрать два своих бюджета, чтобы окупиться.

Занявший пятую строчку рейтинга анимационный фильм Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train) – японская картина по подростковой манге. Лента собрала $318 млн. на азиатских рынках, львиную долю, естественно, в Японии. Ни в США, ни в Китае мультфильм не выходил. Crunchyroll рапортует о еще больших успехах картины – $362 млн. общих сборов, из них $337 млн. в Японии.

На шестой строчке Топ-10 еще один голливудский фильм, которому повезло выйти до пандемии – Sonic the Hedgehog. Картина собрала $313 млн. по миру, из которых $148 млн. в США, совсем неплохо для фильма по игре.

На седьмой строчке — еще один допандемийный фильм, Dolittle, с Робертом Дауни-младшим, получивший крайне негативные отзывы как в прессе, так и у зрителей. Причем за рубежом фильм встретили лучше, чем в США – $246 млн. мировых сборов при $77 млн. домашних. Для фильма с бюджетом в $175 млн. это мало. Выйди Dolittle в 2019 г., выше 37 строчки рейтинга он бы не поднялся.

Занимающая восьмую строчку Legend of Deification (Jiang Ziya) – еще один китайский анимационный фильм, основанный на мифологии. Фильм вышел в начале октября 2020 г., когда часть кинотеатров в Китае опять закрылась, тем не менее, собрал в локальном прокате $240 млн.

На девятой строчке рейтинга BoxOfficeMojo – многострадальные Birds of Prey. И хотя формально фильм, собравший $201 млн. в мировом прокате ($84 млн. в США), даже окупился, ждали от него намного больше.

И замыкает десятку еще один китайский пропагандистский фильм, на этот раз посвященный Корейской войне, в которой КНР участвовала гибридно – The Sacrifice. Фильм выиграл несколько призов на Международном фестивале в Макао и собрал в национальном прокате $161 млн. В 2019 г. это означало бы только 53 строчку рейтинга, в 2020 же позволило войти в Топ-10.

Если же говорить о картинах, не попавших в десятку, то не повезло практически всем большим студиям. Мультфильм Onward от Pixar собрал только $147 млн. (12 место по итогам года) при бюджете более $175 млн. Wonder Woman 1984 от Warner Bros. на текущий момент заработала лишь $118 млн. (13 место) при бюджете в $200 млн. The Call of the Wild от 20th Century собрал $110 млн. (15 место) при бюджете около $150 млн. Mulan от Disney с треском провалилась в Китае, собрав лишь $67 млн. (20 место) при бюджете более $200 млн. Катастрофа!

Да, к названным выше суммам позже добавится выручка от аренды фильмов на стриминговых сервисах, но все потери она в любом случае не покроет. А потери оказались колоссальными. По подсчетам аналитической компании Omdia, выручка от продажи билетов в 2020 г. упала на 71,5% по отношению к 2019 г., а всего киноиндустрия потеряла около $32 млрд. Впервые за последние 20 лет общий бокс-офис упал ниже $13 млрд., в 2019 г. только фильмы из Топ-10 собрали больше.

Можно было бы сказать, что в 2021 г. все будет лучше, ведь теперь у нас есть вакцина, кинотеатры откроются… только, боюсь, этого не случится. Вирус тоже мутирует, вакцинация идет не так быстро, как хотелось бы, и даже встречает противодействие со стороны граждан, в том числе и на самом крупном кинорынке, в США. Так что Голливуду, скорее всего, стоит приготовиться к еще одному непростому году.