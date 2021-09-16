Moto E20 — бюджетник Motorola за 100 евро на Android 11 Go

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Motorola представила в Европе новый смартфон под названием Moto E20, который выделяется в первую очередь ценой — новина оценена в €100, что делает ее одной из самых доступных моделей в актуальной линейке бренда.

Новинка работает под управлением ОС Android 11 Go — специальной версии ОС для бюджетных смартфонов с объемом ОЗУ 2 ГБ и меньше. Дизайн, материалы и характеристики соответствует бюджетному классу.

В качестве платформы здесь используется Unisoc T606, дополненная 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Дисплей диагональю 6,5 дюйма имеет разрешение HD+. Основная камера смартфона состоит из датчиков разрешением 13 и 2 Мп, а фронтальная в каплевидном вырезе имеет разрешение 5 Мп. Аккумулятор — емкостью 4000 мА·ч с поддержкой зарядки мощности 10 Вт. Есть USB Type-C и минимальная защита от влаги (IP52). В то же время модуля NFC нет.

На фоне бюджетников Xiaomi, Oppo и прочих подобных брендов Moto E20 выглядит переоцененным. Но стоит ли новинка своих денег, каждый решит сам для себя.

В июле Motorola представила основную линейку смартфонов Edge 20 — с экранами 144 Гц (90 Гц у Lite-версии), камерами на 108 Мп и ценами от 350 до 700 евро.