Motorola представила линейку смартфонов Edge 20 — экраны 144 Гц (90 Гц у Lite-версии), камера на 108 Мп и цены от 350 до 700 евро
Американский бренд Motorola, которым владеет китайская Lenovo, представил линейку смартфонов Edge 20 с поддержкой 5G из трех моделей — базовой Edge 20, продвинутой Edge 20 Pro и более доступной Edge 20 Lite. В Европе они выйдут в конце августа и станут основным предложением Motorola на этот год (а возможно и на первую половину 2022 года).
Motorola Edge 20 Pro
Возглавляет линейку модель Edge 20 Pro, которая выделяется более продвинутой основной камерой и имеет более «серьезную» начинку:
- ОС — Android 11 с оболочкой My UX и десктопным режимом Motorol Ready For PC — аналог уже хорошо знакомого Samsung DeX (можно подключить смартфон к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего интерфейс адаптируется и принимает более привычный вид, как на ПК с Windows или macOS)
- Экран — 6,7 дюйма, OLED, FHD+ (1080×2400 пикселей), 144 Гц, с поддержкой 10-разрядного представления цвета, HDR10+ и “Amazon HDR”
- SoC — Qualcomm Snapdragon 870 5G
- ОЗУ — до 12 ГБ
- ПЗУ — до 256 ГБ (UFS 3.1)
- Камеры — основная 108 Мп, перископический телефото 8 Мп (PDAF + OIS), широкоугольная 16 Мп, макро, фронтальная 32 Мп
- Зум — оптический х5
- Батарея — 4500 мА·ч с технологией быстрой зарядки 30 Вт (ЗУ входит в комплект поставки)
- Интерфейсы — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB Type-C 3.1 с поддержкой DisplayPort 1.4
- Сканер отпечатков пальцев — на боковой грани
- SIM — Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
- Степень защиты — IP52
- Цвета корпуса — Midnight Blue, Blue Vegan Leather, Iridescent Cloud
- Материалы корпуса — алюминиевый каркас, стекло Gorilla Glass 5 спереди и стекло сзади
- Габариты — 163х76х8 мм, 185 г
Motorola Edge 20
На ступеньку ниже расположилась базовая модель Edge 20 — она отличается менее производительной SoC Qualcomm Snapdragon 778G и уступает Pro-версии еще по нескольким параметрам. Вместо стекла Gorilla Glass 5 — более старая версия Gorilla Glass 3, объемы ОЗУ и ПЗУ урезаны до 8 и 128 ГБ соответственно, в конфигурации основной камеры вместо перископического телефото-модуля используется обычный с 3-кратным зумом и еще по мелочам. Но зато цена Edge 20 заметно ниже, чем Pro-версии (об этом чуть ниже).
- ОС — Android 11 с оболочкой My UX и десктопным режимом Motorol Ready For PC — аналог уже хорошо знакомого Samsung DeX (можно подключить смартфон к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего интерфейс адаптируется и принимает более привычный вид, как на ПК с Windows или macOS)
- Экран — 6,7 дюйма, OLED, FHD+ (1080×2400 пикселей), 144 Гц, с поддержкой 10-разрядного представления цвета, HDR10+ и “Amazon HDR”
- SoC — Qualcomm Snapdragon 778G
- ОЗУ — до 8 ГБ
- ПЗУ — до 128 ГБ
- Камеры — основная 108 Мп, телефото 8 Мп (PDAF + OIS), широкоугольная 16 Мп, макро, фронтальная 32 Мп
- Зум — оптический х3
- Батарея — 4000 мА·ч с технологией быстрой зарядки 30 Вт (ЗУ входит в комплект поставки)
- Интерфейсы — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB Type-C 2.0
- Сканер отпечатков пальцев — на боковой грани
- SIM — Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
- Степень защиты — IP52
- Цвета корпуса — Frosted Grey, Frosted White и Frosted Emerald
- Материалы корпуса — алюминиевый каркас, стекло Gorilla Glass 3 спереди и пластиковая крышка сзади
- Габариты — 163x76x7 мм, 163 г
Motorola Edge 20 Lite
Edge 20 Lite — самое доступное предложение в линейке с более простыми характеристиками. В то же время экран здесь приличный как для своего класса — 6,7-дюймовая 10-разрядная панель OLED FHD+ с поддержкой 90 ГГц и HDR10+. По последним слухам, в будущем базовом iPhone 13 и компактном iPhone 13 mini будут использоваться LTPS OLED с частотой до 60 Гц.
- ОС — Android 11 с оболочкой My UX и десктопным режимом Motorol Ready For PC — аналог уже хорошо знакомого Samsung DeX (можно подключить смартфон к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего интерфейс адаптируется и принимает более привычный вид, как на ПК с Windows или macOS)
- Экран — 6,7 дюйма, OLED, FHD+ (1080×2400 пикселей), 90 Гц, с поддержкой 10-разрядного представления цвета, HDR10+
- SoC — MediaTek Dimensity 720
- ОЗУ — до 8 ГБ
- ПЗУ — до 128 ГБ
- Камеры — основная 108 Мп, широкоугольная 8 Мп, сенсор оценки глубины 2 Мп, фронтальная 32 Мп
- Батарея — 5000 мА·ч с технологией быстрой зарядки 30 Вт (ЗУ входит в комплект поставки)
- Интерфейсы — Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC и USB Type-C 2.0
- Сканер отпечатков пальцев — на боковой грани
- SIM — Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
- Степень защиты — IP52
- Цвета корпуса — Electric Graphite, Lagoon Green
- Материалы корпуса — стекло спереди, пластиковый каркас и задняя крышка
- Габариты — 165,9x76x8,3 мм, 185 г
Motorola обеспечивает модели Edge 20 двухлетним циклом поддержки с гарантированным выпуском двух крупных обновлений ОС. То есть, все они получат Android 12, которая выйдет в конце августа — начале сентября, и следующую версию Android 13.
Цены и сроки поступления в продажу
Европейские продажи Motorola Edge 20 стартуют в конце августа — начале сентября. Когда и по каким ценами они появятся в Украине, пока не сообщается. Но есть европейские цены.
- Motorola Edge 20 Pro — €700
- Motorola Edge 20 — €500
- Motorola Edge 20 Lite — €350