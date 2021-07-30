Motorola представила линейку смартфонов Edge 20 — экраны 144 Гц (90 Гц у Lite-версии), камера на 108 Мп и цены от 350 до 700 евро





Американский бренд Motorola, которым владеет китайская Lenovo, представил линейку смартфонов Edge 20 с поддержкой 5G из трех моделей — базовой Edge 20, продвинутой Edge 20 Pro и более доступной Edge 20 Lite. В Европе они выйдут в конце августа и станут основным предложением Motorola на этот год (а возможно и на первую половину 2022 года).

Motorola Edge 20 Pro

Возглавляет линейку модель Edge 20 Pro, которая выделяется более продвинутой основной камерой и имеет более «серьезную» начинку:

ОС — Android 11 с оболочкой My UX и десктопным режимом Motorol Ready For PC — аналог уже хорошо знакомого Samsung DeX (можно подключить смартфон к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего интерфейс адаптируется и принимает более привычный вид, как на ПК с Windows или macOS)

— Android 11 с оболочкой My UX и десктопным режимом Motorol Ready For PC — аналог уже хорошо знакомого Samsung DeX (можно подключить смартфон к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего интерфейс адаптируется и принимает более привычный вид, как на ПК с Windows или macOS) Экран — 6,7 дюйма, OLED, FHD+ (1080×2400 пикселей), 144 Гц, с поддержкой 10-разрядного представления цвета, HDR10+ и “Amazon HDR”

— 6,7 дюйма, OLED, FHD+ (1080×2400 пикселей), 144 Гц, с поддержкой 10-разрядного представления цвета, HDR10+ и “Amazon HDR” SoC — Qualcomm Snapdragon 870 5G

— Qualcomm Snapdragon 870 5G ОЗУ — до 12 ГБ

— до 12 ГБ ПЗУ — до 256 ГБ (UFS 3.1)

— до 256 ГБ (UFS 3.1) Камеры — основная 108 Мп, перископический телефото 8 Мп (PDAF + OIS), широкоугольная 16 Мп, макро, фронтальная 32 Мп

— основная 108 Мп, перископический телефото 8 Мп (PDAF + OIS), широкоугольная 16 Мп, макро, фронтальная 32 Мп Зум — оптический х5

— оптический х5 Батарея — 4500 мА·ч с технологией быстрой зарядки 30 Вт (ЗУ входит в комплект поставки)

— 4500 мА·ч с технологией быстрой зарядки 30 Вт (ЗУ входит в комплект поставки) Интерфейсы — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB Type-C 3.1 с поддержкой DisplayPort 1.4

— Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB Type-C 3.1 с поддержкой DisplayPort 1.4 Сканер отпечатков пальцев — на боковой грани

— на боковой грани SIM — Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)

— Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Степень защиты — IP52

— IP52 Цвета корпуса — Midnight Blue, Blue Vegan Leather, Iridescent Cloud

— Midnight Blue, Blue Vegan Leather, Iridescent Cloud Материалы корпуса — алюминиевый каркас, стекло Gorilla Glass 5 спереди и стекло сзади

— алюминиевый каркас, стекло Gorilla Glass 5 спереди и стекло сзади Габариты — 163х76х8 мм, 185 г

Motorola Edge 20

На ступеньку ниже расположилась базовая модель Edge 20 — она отличается менее производительной SoC Qualcomm Snapdragon 778G и уступает Pro-версии еще по нескольким параметрам. Вместо стекла Gorilla Glass 5 — более старая версия Gorilla Glass 3, объемы ОЗУ и ПЗУ урезаны до 8 и 128 ГБ соответственно, в конфигурации основной камеры вместо перископического телефото-модуля используется обычный с 3-кратным зумом и еще по мелочам. Но зато цена Edge 20 заметно ниже, чем Pro-версии (об этом чуть ниже).

ОС — Android 11 с оболочкой My UX и десктопным режимом Motorol Ready For PC — аналог уже хорошо знакомого Samsung DeX (можно подключить смартфон к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего интерфейс адаптируется и принимает более привычный вид, как на ПК с Windows или macOS)

— Android 11 с оболочкой My UX и десктопным режимом Motorol Ready For PC — аналог уже хорошо знакомого Samsung DeX (можно подключить смартфон к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего интерфейс адаптируется и принимает более привычный вид, как на ПК с Windows или macOS) Экран — 6,7 дюйма, OLED, FHD+ (1080×2400 пикселей), 144 Гц, с поддержкой 10-разрядного представления цвета, HDR10+ и “Amazon HDR”

— 6,7 дюйма, OLED, FHD+ (1080×2400 пикселей), 144 Гц, с поддержкой 10-разрядного представления цвета, HDR10+ и “Amazon HDR” SoC — Qualcomm Snapdragon 778G

— Qualcomm Snapdragon 778G ОЗУ — до 8 ГБ

— до 8 ГБ ПЗУ — до 128 ГБ

— до 128 ГБ Камеры — основная 108 Мп, телефото 8 Мп (PDAF + OIS), широкоугольная 16 Мп, макро, фронтальная 32 Мп

— основная 108 Мп, телефото 8 Мп (PDAF + OIS), широкоугольная 16 Мп, макро, фронтальная 32 Мп Зум — оптический х3

— оптический х3 Батарея — 4000 мА·ч с технологией быстрой зарядки 30 Вт (ЗУ входит в комплект поставки)

— 4000 мА·ч с технологией быстрой зарядки 30 Вт (ЗУ входит в комплект поставки) Интерфейсы — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB Type-C 2.0

— Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB Type-C 2.0 Сканер отпечатков пальцев — на боковой грани

— на боковой грани SIM — Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)

— Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Степень защиты — IP52

— IP52 Цвета корпуса — Frosted Grey, Frosted White и Frosted Emerald

— Frosted Grey, Frosted White и Frosted Emerald Материалы корпуса — алюминиевый каркас, стекло Gorilla Glass 3 спереди и пластиковая крышка сзади

— алюминиевый каркас, стекло Gorilla Glass 3 спереди и пластиковая крышка сзади Габариты — 163x76x7 мм, 163 г

Motorola Edge 20 Lite

Edge 20 Lite — самое доступное предложение в линейке с более простыми характеристиками. В то же время экран здесь приличный как для своего класса — 6,7-дюймовая 10-разрядная панель OLED FHD+ с поддержкой 90 ГГц и HDR10+. По последним слухам, в будущем базовом iPhone 13 и компактном iPhone 13 mini будут использоваться LTPS OLED с частотой до 60 Гц.

ОС — Android 11 с оболочкой My UX и десктопным режимом Motorol Ready For PC — аналог уже хорошо знакомого Samsung DeX (можно подключить смартфон к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего интерфейс адаптируется и принимает более привычный вид, как на ПК с Windows или macOS)

— Android 11 с оболочкой My UX и десктопным режимом Motorol Ready For PC — аналог уже хорошо знакомого Samsung DeX (можно подключить смартфон к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего интерфейс адаптируется и принимает более привычный вид, как на ПК с Windows или macOS) Экран — 6,7 дюйма, OLED, FHD+ (1080×2400 пикселей), 90 Гц, с поддержкой 10-разрядного представления цвета, HDR10+

— 6,7 дюйма, OLED, FHD+ (1080×2400 пикселей), 90 Гц, с поддержкой 10-разрядного представления цвета, HDR10+ SoC — MediaTek Dimensity 720

— MediaTek Dimensity 720 ОЗУ — до 8 ГБ

— до 8 ГБ ПЗУ — до 128 ГБ

— до 128 ГБ Камеры — основная 108 Мп, широкоугольная 8 Мп, сенсор оценки глубины 2 Мп, фронтальная 32 Мп

— основная 108 Мп, широкоугольная 8 Мп, сенсор оценки глубины 2 Мп, фронтальная 32 Мп Батарея — 5000 мА·ч с технологией быстрой зарядки 30 Вт (ЗУ входит в комплект поставки)

— 5000 мА·ч с технологией быстрой зарядки 30 Вт (ЗУ входит в комплект поставки) Интерфейсы — Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC и USB Type-C 2.0

— Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC и USB Type-C 2.0 Сканер отпечатков пальцев — на боковой грани

— на боковой грани SIM — Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)

— Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Степень защиты — IP52

— IP52 Цвета корпуса — Electric Graphite, Lagoon Green

— Electric Graphite, Lagoon Green Материалы корпуса — стекло спереди, пластиковый каркас и задняя крышка

— стекло спереди, пластиковый каркас и задняя крышка Габариты — 165,9x76x8,3 мм, 185 г

Motorola обеспечивает модели Edge 20 двухлетним циклом поддержки с гарантированным выпуском двух крупных обновлений ОС. То есть, все они получат Android 12, которая выйдет в конце августа — начале сентября, и следующую версию Android 13.

Цены и сроки поступления в продажу

Европейские продажи Motorola Edge 20 стартуют в конце августа — начале сентября. Когда и по каким ценами они появятся в Украине, пока не сообщается. Но есть европейские цены.