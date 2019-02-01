MOYO: В 2018 году три четверти проданных в Украине телевизоров оснащались Smart TV, а самым популярным разрешением стало 4K [инфографика]

Компания MOYO проанализировала результаты продаж телевизоров за полный 2018 год и определила портрет «идеального телевизора», который чаще всего выбирали украинцы. По данным компании, это 40-дюймовая модель с разрешением 4К и наличием Smart TV.

При этом самыми востребованными телевизорами в Украине по-прежнему остаются модели с диагональю от 28 до 32 дюймов. На них пришлось 35% от всех продаж ТВ в прошлом году. При этом только 60% из них оснащались встроенным Smart TV. Модели с экраном от 37 до 43 дюймов составили почти 32% от общего пирога, а к интернету из них могут подключаться 82%.

Примечательно, что телевизоров с диагональю свыше 46″ в Украине продается в два раза больше, чем с экраном менее 27″. При этом большие диагонали были оснащены функцией Smart TV в асболютном большинстве случаев (98% устройств), тогда как самые компактные модели могли похвастать такой функциональностью только в 46% случаев.

В общей доли продаж устройства со Smart TV составляют 74%. Что касается разрешения экрана, то по итогам 2018 года в сети MOYO самыми востребованными стали модели с разрешением 4К (39,7%), на втором месте — HD-модели (31,7%) и только на третьем — Full HD телевизоры (28,6%).

Напомним, что ранее в MOYO рассказали, как в Украине менялся спрос на кнопочные телефоны и смартфоны за последние 8 лет.

Источник: MOYO