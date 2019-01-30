В MOYO рассказали, как в Украине менялся спрос на кнопочные телефоны и смартфоны за последние 8 лет [инфографика]

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В компании MOYO заявили, что в прошлом году интерес украинцев к кнопочным телефонам резко снизился. Если в 2017 году на три проданных смартфона приходился один «кнопочник», то в 2018 году коэффициент составил уже почти 6 к 1.

В 2011 году смартфоны в общей доле продаж составляли 17%. В 2014 году показатели сравнялись — продажи «кнопочников» и смартфонов были почти 1 к 1, а в 2018 ситуация стала кардинально противоположной — продажи кнопочных телефонов составили только 15% от общего числа проданных мобильных телефонов.

Быстрее всего смартфоны вытесняли кнопочные телефоны в 2013 и 2014 годах, когда последние теряли по 15% и 14% доли соответственно. В 2016 году «кнопочники» уступили смартфонам только 2% доли, в 2017 — 6%, а по итогам прошлого года — уже 10%.

В MOYO считают, что снижение популярности классических мобильных телефонов объясняется появлением на рынке недорогих смартфонов, с характеристиками, которые удовлетворяют среднестатистического пользователя.

Так, модель смартфона базового уровня, уже можно приобрести дешевле $50 (1500 грн), а оптимальную с точки зрения цена/функциональности модель с качественным экраном, камерой и приемлемыми техническими характеристиками — за $100 (3000 грн). В результате, «кнопочники» теряют один из основных факторов спроса на них — низкую цену, но по-прежнему могут использоваться как запасной «долгоиграющий» телефон.

Источник: MOYO