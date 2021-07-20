МОЗ хоче запровадити 14-денний карантин для всіх, хто в’їжджає в країну та не зробив щеплення





Про намір зробити обов’язковим 14-денний карантин для всіх людей, які в’їжджають в країну та не мають щеплення від ковіду, розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Про ініціативу згадали в тексті пресрелізу щодо зростання обсягів вакцинації від COVID-19, розміщеного на сайті президента 19 липня.

Зараз в Україні діє зелений рівень епідеміологічної небезпеки, який дозволяє всім громадянам і резидентам України повертатися в країну без тестів та самоізоляції. Іноземці можуть в’їхати в Україну за наявності тесту на антиген, негативного ПЦР-тесту або проходження повного курсу вакцинації від COVID-19. Окремі правила діють для тих, хто їде в Україну з Росії, Великобританії, Португалії або Індії. Всі мандрівники незалежно від громадянства на кордоні повинні своїм коштом зробити експрес-тест на антиген коронавірусу.

Необхідність посилення контролю при перетині державного кордону у МОЗ обґрунтовують зростанням в окремих регіонах світу та Європи випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через штам «Дельта».

Пропонується, що всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест. Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.

В Уряді не уточнюють, коли можуть схвалити зміни відповідною постановою.

1 липня МОЗ та Мінцифри запустили «ковідні сертифікати» для спрощення закордонних подорожей в «Дії». Наразі продовжується бета-тестування документів, які в майбутньому обіцяють інтегрувати з європейською системою.

З 21 липня в Україні розпочинається п’ятий етап вакцинації проти коронавірусу, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років (на попередніх чотирьох етапах щеплювали пріоритетні групи).