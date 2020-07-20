MSI Creator P100X — компактная настольная система с процессором Intel Core i9-10900K и GeForce RTX 2080 Super

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MSI сегодня анонсировала малогабаритный настольный ПК MSI Creator P100X на платформе Intel Comet Lake-S (LGA1200/Z490). В названии новинки, выполненной в консольном форм-факторе, есть прямой намек на позиционирование — в первую очередь она адресована тем, кто создает контент: дизайнеры, художники, аниматоры и так далее. С другой стороны, технические характеристики MSI Creator P100X вполне удовлетворяют системным требованиям современных игр ААА-уровня.

Объем корпуса равен 10,36 л (габариты — 372(Д)x132(Ш)x409(В) мм), а весит система около 7,7 кг. Основой служит плата на чипсете Z490, в которую можно установить один из новеньких процессоров Intel Core 10-го поколения — вплоть до 10-ядерного Core i9-10900K (10 ядер/20 потоков, 3,7/5,3 ГГц). В топовой конфигурации доступна видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Super. Отверстия для воздуха выполнены весьма оригинально в виде множества треугольников, хаотично разбросанных по боковым стенкам.

Система поддерживает установку до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-2933, двух SSD в форм-факторе M.2 и двух 2,5-дюймовых устройств с интерфейсом SATA 6 Гбит/с.

В оснащении компьютера можно выделить беспроводной адаптер Wi-Fi 6 и 2,5-гигабитный сетевой интерфейс на контроллере Realtek 8125B, а также интерфейс Thunderbolt 3 на задней панели. Кроме того, там же есть два разъема USB-A портов USB 3.2 Gen 2, два USB 3.2 Gen 1 и еще один — USB 2.0, а также HDMI 1.4. На передней панели расположены разъемы еще трех портов USB. Два порта соответствуют спецификации USB 3.2 Gen1 (один подключен к разъему USB-A, второй — к USB-С) и один — USB 2.0. Там же есть отдельные разъемы для подключения наушников и микрофона.

Также компьютер оснащен восьмиканальной звуковой подсистемой с оптическим выходом SPDIF и пятью разъемами для аналогового сигнала.

Завершает картину 650-ваттный блок питания FSP, прошедший сертификацию 80 Plus Gold.

Цены и сроки начала продаж производитель, увы, не называет.

Источник: MSI