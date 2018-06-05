MSI показала на Computex лёгкие ноутбуки Prestige PS42 и GF63

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Модельный ряд ноутбуков компании MSI пополнился новым устройством Prestige PS42. Новинка оснащена 14-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением с небольшими рамками сверху и по бокам.

В ноутбуке MSI Prestige PS42 применяются 4-ядерный процессор Intel Core i7-8550U, до 16 ГБ оперативной памяти и комбинированная система хранения данных, которая включает накопители M.2 SSD/SATA. В качестве опции предлагается дискретная видеокарта NVIDIA MX150. Дополнительно сообщается о наличии сканера отпечатков пальцев, батареи ёмкостью 50 Втч, которая обеспечивает до 10 часов автономной работы, и двух портов USB Type-C. Однако они не могут использоваться для подзарядки аккумулятора, для этого потребуется использовать адаптер питания. Новинка выполнена в алюминиевом корпусе, имеет толщину 15,9 мм и массу 1,2 кг. Цена ноутбука MSI Prestige PS42 пока не уточняется.

Также MSI представила игровой ноутбук GF63. Он содержит процессор Intel серии Core H 8-го поколения и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050 или 1050 Ti. Батарея обеспечивает более 7 часов работы без подзарядки. Корпус почти полностью (за исключением нижней панели) изготовлен из алюминия. Цена стартовой конфигурации составляет $1000. В данном случае толщина корпуса составляет 21,7 мм, а масса – 1,86 кг.

Источник: Engadget