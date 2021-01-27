MSI представила россыпь игровых новинок: видеокарты серии RTX 30, комплектующие, мониторы и компьютеры

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Компания MSI подготовила к выпуску линейку игровых компьютерных устройств, основанных, в том числе, на графических решениях нового поколения.

Одной из новинок является видеокарта MSI RTX 30 SEA HAWK, отличающаяся оригинальной конструкцией и жидкостной системой охлаждения. Медный теплосъёмник покрывает как графический процессор, так и расположенные поблизости чипы памяти. На самой видеокарте также расположена низкопрофильная помпа, которая перекачивает нагретую жидкость на внешний радиатор. Радиатор имеет размеры 240×120 мм, он обдувается двумя 120-миллиметровыми вентиляторами TORX 4.0. Как заявляет производитель, используемая СВО замкнутого типа не потребует обслуживания со стороны пользователя. На самой видеокарте расположен ещё один вентилятор для охлаждения компонентов платы.

Недавно MSI запустила новую серию видеокарт высокого класса под названием SUPRIM. Такие устройства отличаются усиленной системой питания и эффективным охлаждением на базе кулера Tri Frozr 2S. Ознакомиться с обзором одной из таких моделей можно в предыдущем материале.

Компания также подготовила к выпуску и материнские платы для новых процессоров Intel. Материнская плата MEG Z590 GODLIKE является флагманским решением для геймеров. Она отличается обновлённым внешним видом и усиленной системой питания процессора – блок VRM выполнен по 18+1+1-канальной схеме.

Для охлаждения высокопроизводительных процессоров под высокой нагрузкой предназначена система жидкостного охлаждения MPG CORELIQUID K360. Её радиатор охлаждается вентиляторами TORX FAN 4.0, создающими большой воздушный поток, а в водоблоке установлен дополнительный 60-миллиметровый вентилятор TORX FAN 3.0, предназначенный для охлаждение силовых элементов. Также в водоблоке имеется 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, способный показывать время, различную системную информацию или пользовательские изображения.

Компания MSI решила выйти на рынок твердотельных накопителей и выпустила соответствующие решения под собственной торговой маркой. Устройства MSI SSD с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 обеспечивают скорость чтения до 7000 МБ/с и скорость записи до 6900 МБ/с. Среднее время безотказной работы достигает 1,6 млн часов. Пользователям будут доступны модели ёмкостью до 4 ТБ.

Новый изогнутый монитор MPG ARTYMIS обладает кривизной экрана 1000R. Он получил панель диагональю 34 дюйма с UWQHD разрешением 3440×1440 точек (соотношение сторон 21:9). Частота обновления изображения может достигать 165 Гц. Устройство получило ряд функций на основе искусственного интеллекта, включая Adaptive Brightness 2.0, NightVision AI, Smart RGB и AI Crosshair.

Ещё одной новинкой стала игровая мышка MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT с «бриллиантовым» узором. Это лёгкое решение, которое содержит антифрикционный кабель FriXionFree. За высокую точность позиционирования отвечает оптический сенсор с разрешением до 16000 точек на дюйм.

Для корпоративного сегмента предназначена серия мониторов MSI Modern MD. Модели Modern MD271 и MD241 оснащены технологиями устранения мерцания и снижения интенсивности синего света, сертифицированные компанией TUV. Эргономичная конструкция позволяет гибко настраивать положение экрана и без применения инструментов использовать VESA-совместимые кронштейны. Мониторы наделены интерфейсом USB-C.

MSI также представила моноблок, предназначенный для профессионалов. Модель Summit 241S является первой на рынке, в которой реализован переключаемый дисплей. Сам дисплей имеет диагональ 24 дюйма. В устройстве интегрирован датчик, позволяющий автоматически изменяет яркость и другие параметры изображения, помогая создать комфортную рабочую обстановку.

Наконец, ещё одной новинкой стала высокопроизводительная компьютерная система MSI Creator P50. Это компактный компьютер, ориентированный на создателей мультимедийного контента. Объем его корпуса составляет всего 5 л, однако конфигурация включает процессор Intel Core i9 с новейшей видеокартой. Среди интерфейсов – быстрый Thunderbolt 4 и проводной сетевой контроллер стандарта 10G Ethernet.