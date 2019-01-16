MSI установила рекорд по разгону памяти DDR4 на значении 5608 МГц

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Оверклокер Toppc из команды MSI установил рекорд по разгону оперативной памяти DDR4. Используя материнскую плату MSI Z390I GAMING EDGE AC и модули памяти Kingston HyperX Predator удалось добиться рабочей частоты на уровне 5608 МГц. Достижению столь высокого результата также поспособствовали процессор Intel 9-го поколения и система охлаждения на базе жидкого азота.

Материнская плата MSI Z390I GAMING EDGE AC выполнена в форм-факторе mini-ITX. В ней реализованы улучшенная подсистема питания с функциями MOS и DigitAll, а также функции для разгона системы DDR4 Boost и Core Boost.

В процессе достижения рекордной частоты памяти энтузиасту пришлось понизить частоту процессора Intel Core i9-9900K до 816 МГц и использовать лишь два его ядра. В системе был установлен один модуль памяти HyperX Predator DDR4 RGB, тайминги для него были зафиксированы на значениях CL31-31-31-63. жидким азотом охлаждались и память и процессор.

Источник: techpowerup