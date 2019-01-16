MSI установила рекорд по разгону памяти DDR4 на значении 5608 МГц
Оверклокер Toppc из команды MSI установил рекорд по разгону оперативной памяти DDR4. Используя материнскую плату MSI Z390I GAMING EDGE AC и модули памяти Kingston HyperX Predator удалось добиться рабочей частоты на уровне 5608 МГц. Достижению столь высокого результата также поспособствовали процессор Intel 9-го поколения и система охлаждения на базе жидкого азота.
Материнская плата MSI Z390I GAMING EDGE AC выполнена в форм-факторе mini-ITX. В ней реализованы улучшенная подсистема питания с функциями MOS и DigitAll, а также функции для разгона системы DDR4 Boost и Core Boost.
В процессе достижения рекордной частоты памяти энтузиасту пришлось понизить частоту процессора Intel Core i9-9900K до 816 МГц и использовать лишь два его ядра. В системе был установлен один модуль памяти HyperX Predator DDR4 RGB, тайминги для него были зафиксированы на значениях CL31-31-31-63. жидким азотом охлаждались и память и процессор.
Источник: techpowerup