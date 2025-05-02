Первый официальный кадр «Аватар 3» — разъяренная Нейтири готовится к бою

После многочисленных концептов в сети наконец-то появилось первое официальное изображение «Аватар 3» («Аватар: Огонь и Пепел») — будущего фильма Джеймса Кэмерона, который продолжит историю обитателей планеты Пандора.

На кадре, опубликованном сайтом Empire, можно увидеть персонажку Зои Салданы Нейтири, которая держит в руках лук с выражением ярости на лице и, возможно, следами крови.

«Аватар 3», в котором повторят свои роли Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг, вернет зрителей на Пандору и отдельно сосредоточится на племенах, живущих вблизи вулканических регионов планеты. Ранее Кэмерон публиковал концепт-арты, которые изображали причудливых летающих существ и поселение племени огня, а также раскрыл роль Уны Чаплин («Игра престолов»), которая воплотит на экране новую антагонистку и главу клана Пепла.

Салдана в интервью, которое сопровождало первый кадр, намекнула на то, что ждет ее персонажку в продолжении, отмечая, что та все еще переживает потерю своего сына Нетеяма.

«Эта боль продолжается. И поскольку ей на самом деле некуда деваться, из нее также может возникнуть ярость. Салли пройдут испытание, как семья. Все, что происходит, заставит Нейтири поставить под сомнение не только ее связь с мужем, но и связь с собой, со своим народом, с землей и с тем, кто есть На’ви. Под сомнение будет поставлено все».

Актриса довольно осторожно касалась деталей сюжета, но намекнула, что ее персонажка «найдет равного себе соперника» в Варанг, лидере нового клана, которую играет Чаплин.

«Зои впечатляет в этом фильме. С «Эмилией Перес» ее наконец признали актрисой высшего уровня, какой мы всегда ее знали. Но в «Огонь и пепел» ее возможности выходят далеко за пределы того, что вы видели раньше», — говорит сам Кэмерон.

Премьера фильма «Аватар: Огонь и пепел» запланирована на 19 декабря 2025 года. Ожидается, что следующее путешествие на Пандору может быть очень долгим, поскольку фильм получит самый длинный хронометраж в серии — у предыдущей ленты, для сравнения, он достигал 3 часов 12 минут. Первые реакции уже определили триквел на предварительных просмотрах как «лучший из серии», поэтому интересно посмотреть, каким будет конечный результат.

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Предыдущая часть серии «Аватар: Путь воды», вышедшая через 13 лет после релиза первой, стала шестым фильмом в истории, который заработал более $2 млрд в мировом прокате (именно столько, по словам самого Кэмерона, необходимо было, чтобы покрыть расходы на производство). Первый «Аватар» с учетом повторного проката (но без инфляции) занимает первое место в списке самых богатых фильмов с заработком в $2,8 млрд.