Мультфильм «Мавка. Лісова пісня» по мотивам пьесы Леси Украинки выйдет в прокат 2 марта 2023 года

Украинский анимационный фильм «Мавка. Лісова пісня» должен был выйти в прокат в конце декабря 2022 года. Но захватническая масштабная война, развязанная россией против Украины, повлияла на планы авторов.

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Вместе с тем, несмотря на войну, студия завершила работу над фильмом в конце прошлого года и готова устроить долгожданную премьеру во всех действующих кинотеатрах Украины. Она состоится 2 марта 2023 года. Для команды выходить с премьерой в кинопрокат военного времени сложное и рисковое решение. Ведь сейчас из-за оккупации и разрушения кинотеатров работает только 50% всех залов довоенной страны. После кинотеатрального проката зрителей ожидает телевизионная и цифровая премьера «Мавки».

Сразу после украинской премьеры начнётся широкий прокат мультфильма во Франции, который занимается Universal Pictures Content Group. Далее – премьера состоится во всей Европе. Также «Мавка. Лісова пісня» выйдет в кинотеатральный прокат в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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«Мы уверены, что премьера «Мавки» станет знаковым событием, ведь принесет с собой эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви над ненавистью. Этот смысл всё время был заложен в мультфильм, но мы даже не думали, что он может стать настолько сильным и актуальным, каким, к сожалению, он является сейчас», — говорит Ирина Костюк, продюсер и идейная вдохновительница «Мавки».

Напомним, «Мавка. Лісова пісня» – это второй полнометражный мультфильм украинской студии Animagrad («Похищенная принцесса: Руслан и Людмила»). Сценарий анимационной ленты базируется на классическом сюжете драмы-феерии Леси Украинки «Лісова пісня» и образах украинской мифологии.

Мультфильм создан студией Animagrad (FILM.UA Group) при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Агентства США по международному развитию (USAID Ukraine — USAID Украина). Кинотеатральную дистрибуцию проводит FILM.UA Distribution и Киномания.