МВД Украины введет «виртуальные» номерные знаки для автомобилей

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Помимо запуска цифровых водительских прав и техпаспорта, Кабмин совместно с МВД собирается внедрить «виртуальные номерные знаки» для автомобилей. Проект закона, предусматривающий изменение процесса регистрации транспортных средств в сторону максимального упрощения процесса присвоения и выдачи номерных знаков, уже поддержало правительство и впоследствии его рассмотрит Верховная Рада.

«При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня, который были именно в этом сервисном центре. Люди были ограничены в возможности выбора номерного знака для транспортного средства, а государство тратило бюджетные средства на приобретение, хранение и передачу между сервисными центрами и ЦНАП изготовленных номеров. Выигрывали от этого только коррупционеры, которые «помогали» выбрать «красивый» номер, а также крупные монополисты — производители номеров», — отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Теперь же при регистрации транспортного средства владелец будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком. После этого он сможет заказывать у любого производителя нужный номер, главное требование — соответствие номерного знака ГОСТу.

Напомним, что летом на сайте МВД появился онлайн-сервис проверки стоимости платных номерных знаков с желаемой комбинацией цифр. А в начале года украинские автомобилисты получили возможность заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн с доставкой по «Новой почте».

Источник: МВД