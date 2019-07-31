На сайте МВД появился онлайн-сервис проверки стоимости платных номерных знаков с желаемой комбинацией цифр

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На сайте Главного сервисного центра МВД Украины заработал сервис, с помощью которого можно проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр.

Напомним, что с сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 24 июля 2019 №663, согласно которому расширяется перечень платных номерных знаков, доступных для заказа гражданами. Услугой могут воспользоваться только владельцы легковых автомобилей.

Онлайн-сервис прост в использовании: номерные знаки сгруппированы по 8 категориям и гражданин имеет возможность отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот. Все платные номерные знаки состоят из четырех цифр, которые группируются по следующим комбинациям:

Комбинации четырех одинаковых цифр – 30 тыс. грн; Последовательные комбинации от 0001 до 0009 – 30 тыс. грн; Три одинаковые цифры подряд (например, 0777) – 10 тыс. грн; Две последовательные пары одинаковых цифр (например, 1122) – 10 тыс. грн; Комбинации 0123 и 1234 – 10 тыс. грн; Комбинации, начинающиеся с двух нулей, в которых последующие цифры неодинаковы (например, 0032) – 8 тыс. грн; Три одинаковые цифры не подряд (например, 7077) – 4 тыс. грн; Комбинации, где одинаковые: первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например, 1221; 1212) – 4 тыс. грн.

До этого времени возможность автовладельцев официально подобрать номерной знак с желаемой комбинацией цифр была ограничена. Указанным постановлением наконец нормативно закреплены рыночные цены на такие номерные знаки, а также четкий механизм получения клиентом данной услуги.

Каждый гражданин может воспользоваться услугой, просто обратившись в удобный по расположению сервисный центр МВД. Клиент имеет возможность самостоятельно выбрать номерной знак из электронного перечня номерных знаков, имеющихся на складе сервисного центра МВД, доступ к которому предоставляется клиенту администратором.

Отметим, что платные номерные знаки не являются разновидностью индивидуальных номерных знаков (ИНЗ).

Если клиент сервисного центра МВД не имеет особых пожеланий относительно вида номерного знака своего авто, при получении услуги регистрации или перерегистрации ТС в сервисном центре МВД он платит:

для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ (с выдачей номерного знака) – ориентировочно 550 грн (услуга – 152,63 грн, номерной знак – ориентировочно 178,20 грн; бланк свидетельства о регистрации ТС – 219 грн);

для транспортных средств всех категорий иностранного производства (с выдачей номерного знака) – ориентировочно 590 грн (услуга – 190,15 грн, номерной знак – ориентировочно 178,20 грн; бланк свидетельства о регистрации ТС – 219 грн).

Напомним, что с конца апреля текущего года украинские автомобилисты могут заказывать индивидуальные номерные знаки (ИНЗ) онлайн с доставкой по «Новой почте».

Источник: МВД Украины