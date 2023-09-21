Новости Новости 21.09.2023 в 16:49

Ми запускаем ITChat! Давайте общаться про ІТ, технику и про всё остальное

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Asyris

Головний Модератор Блогів

Ми запускаем ITChat! Давайте общаться про ІТ, технику и про всё остальное

Много лет вы просили о возможности общаться в реалтайме и вот, наконец, такая возможность была реализована.

Конечно, мы все общались в Disqus, но это общение все же не было реалтаймовым, ведь любая система комментирования – пошаговая. Да и комменты у Disqus являются узконаправленными, ограниченными темой, под которой комментаторы дискутируют.

И вот мы решили сделать эксперимент и реализовать на ITC.ua чат.

Мы назвали его ITChat. В его создании нам очень помогли наши друзья и партнеры Subsocial.
Чат вы можете увидеть с правой стороны сайта. В нем можно общаться как анонимно, тогда система сгенерирует ник сама, так и зарегистрироваться.

По сути он мало чем отличается от многих других чатов, которые вы видели и использовали. Поэтому, думаем, каких-либо технических осложнений общения в  ITChat  у вас не должно возникать.

Конечно, следует соблюдать элементарные правила общения, идентичные правилам общения в комментариях к авторским статьям.

Надеемся, что вам понравится и у нашего любимого ИТ-комьюнити появится еще один полезный инструмент для общения друг с другом!

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Asyris

Головний Модератор Блогів

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Straume23

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