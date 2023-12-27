«Мятежная Луна» Зака Снайдера обошла «Оставь мир позади» и возглавила топ англоязычных фильмов Netflix

После дебюта 22 декабря фильм набрал 23,9 млн просмотров и занял первое место в недельном рейтинге англоязычных фильмов Netflix.

Чтобы попасть в десятку самых популярных фильмов Netflix «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» должен превзойти «Эвакуацию 2», который набрал чуть менее 135 млн просмотров после премьеры.

Главный конкурент работы Снайдера, апокалиптический триллер Сэма Эсмейла «Оставь мир позади», также понемногу двигается в список лучших — на прошлой неделе он получил 19,7 млн просмотров, а в целом за первые три недели собрал более 100 млн просмотров.

На прошлой неделе в топ 10 также попали «Побег из курятника: Рассвет наггетсов» с 14,9 млн просмотров, «Братья Супер Марио в кино» с 7,9 млн просмотров, анимационная комедия Адама Сендлера «Лео» с 7,2 млн просмотров и «Семейный обмен» с 6,4 млн просмотров.

Среди сериалов вторую неделю подряд лидирует «Моя жизнь с Волтерами» (+7,6 млн на прошлой неделе), а на втором месте — шестой и последний сезон «Короны» (+5,7 млн просмотров).

В то же время «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» получил чрезвычайно низкие оценки критиков — сейчас его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет всего 24% на основе 134 рецензий.

Вторая часть космической саги, «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» выйдет на Netflix 19 апреля 2024 года.