«Мятежная Луна» Зака Снайдера обошла «Оставь мир позади» и возглавила топ англоязычных фильмов Netflix

После дебюта 22 декабря фильм набрал 23,9 млн просмотров и занял первое место в недельном рейтинге англоязычных фильмов Netflix.
Чтобы попасть в десятку самых популярных фильмов Netflix «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» должен превзойти «Эвакуацию 2», который набрал чуть менее 135 млн просмотров после премьеры.
Главный конкурент работы Снайдера, апокалиптический триллер Сэма Эсмейла «Оставь мир позади», также понемногу двигается в список лучших — на прошлой неделе он получил 19,7 млн просмотров, а в целом за первые три недели собрал более 100 млн просмотров.
На прошлой неделе в топ 10 также попали «Побег из курятника: Рассвет наггетсов» с 14,9 млн просмотров, «Братья Супер Марио в кино» с 7,9 млн просмотров, анимационная комедия Адама Сендлера «Лео» с 7,2 млн просмотров и «Семейный обмен» с 6,4 млн просмотров.
Среди сериалов вторую неделю подряд лидирует «Моя жизнь с Волтерами» (+7,6 млн на прошлой неделе), а на втором месте — шестой и последний сезон «Короны» (+5,7 млн просмотров).
В то же время «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» получил чрезвычайно низкие оценки критиков — сейчас его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет всего 24% на основе 134 рецензий.
Вторая часть космической саги, «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» выйдет на Netflix 19 апреля 2024 года.
- По сюжету фильма после аварийной посадки на Луне где-то на краю вселенной Кора, незнакомка с таинственным прошлым, начинает новую жизнь в мирном фермерском поселении. Однако вскоре она становится его единственной надеждой, когда тиранический регент Бализариус узнает, что местные случайно продали урожай Кровавым Топорам — вожакам ярой повстанческой группировки. С миссией найти бойцов, готовых рискнуть жизнью ради жителей Вельдта, Кора путешествует по разным планетам.
- «Rebel Moon» была задумана Снайдером еще более десяти лет назад — первоначально, как часть «Звездных войн», представленная режиссером Lucasfilm в период между завершением трилогии-приквела в 2005 году и продажей Lucasfilm Disney в 2012 году. Впоследствии история была переделана продюсером Эриком Ньюманом и самим Снайдером, сначала как оригинальный телесериал, а затем как полнометражный фильм.
- В перспективе «Мятежная Луна» должна была стать одним из самых масштабных фильмов Netflix, если не самым большим. Имея общий бюджет между двумя частями в $166 миллионов, Снайдер пригласил актерский состав высокого уровня, чтобы реализовать его видение: София Бутелла в роли Коры, Фра Фи в роли Бализариуса, Чарли Ханам («Тихоокеанский рубеж»), Кэри Элвис («Принцесса-невеста»), Эд Скрейн и Михиль Хаусман из «Игры престолов», Джимон Хонсу («Шазам!») и другие. Даже Энтони Хопкинс появляется как голос механического рыцаря, сражающегося рядом с Корой.