Минобороны анонсировало «защищенные» телефоны для ВСУ — с военным аналогом App Store и Google Play

Военные смогут использовать только специально проверенные приложения.

По данным заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management, которая обеспечит для военных «защищенные» телефоны.

Речь идет в частности об использовании военного аналога App Store и Google Play, а также предварительно проверенных приложений. Сейчас таких, по данным Черногоренко, 68 и 14 из них — разработаны исключительно для нужд войны (данные в них якобы хранятся в зашифрованном виде, а любые аномальные активности мониторят).

«Подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных», — отмечает Черногоренко.

Фактически военные смогут оставить собственные устройства (смартфоны или планшеты), однако приложения, которые они будут использовать пройдут тщательный контроль.

На сегодня Минобороны запустило два собственных приложения — Резерв+ (для военнообязанных) и Армия+ (для военных). Резерв+ планируют превратить во что-то вроде «ТЦК в онлайне» — сейчас приложение позволяет обновить данные и получить QR-код, который можно предъявить представителю ТЦК при встрече, тогда как в будущем планируют добавить функции автоматической отсрочки и другие.

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