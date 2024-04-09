Рынок ПК, как и ожидалосьВ прошлом квартале вернулся к росту после двухлетнего спада, что подтверждают отчеты ведущих аналитических агентств IDC и Canalys: за первый квартал 2024 года в мире продано около 60 млн компьютеров (на 1,5% больше, чем год назад).

Какова ситуация на рынке ПК

Есть незначительные расхождения в подсчетах IDC и Canalysно обе команды зафиксировали положительную динамику. В значительной степени этому поспособствовал… спад в первом квартале 2023 года, когда рынок ПК сократился на 28,7% и достиг «дна», самой низкой отметки за всю историю наблюдений. Фактически мировые продажи ПК вернулись на допандемический уровень — к результатам 1 квартала 2019 года, когда было продано 60,5 млн компьютеров. Иначе говоря, фактически рынок ПК откатился на 5 лет назад.

Относительно структуры, по данным Canalys, поставки ноутбуков (вместе с мобильными рабочими станциями) выросли на 4,2% до 45,1 млн единиц, тогда как настольные ПК (+ настольные рабочие станции) фактически остались на том же уровне, сократившись лишь на 0,4% до 12,1 млн единиц.

На фоне снижения инфляции объемы продажи ПК начали восстанавливаться во всех ключевых регионах — США, Европе, Ближнем Востоке и в Африке (EMEA). В то же время дефляционное давление в Китае, крупнейшем рынке, сказалось на всем мировом рынке ПК — и сегмент настольных ПК, который существенно сократился на фоне роста популярности ноутбуков, сжался еще на 25%.

Топ-5 крупнейших производителей ПК

Первая пятерка осталась неизменной, только Acer и ASUS поменялись в последние месяцы. Китайская Lenovo — все еще крупнейший поставщик ПК в мире, но разница между Lenovo и американской HP по объемам продаж относительно невелика: 13,7 и 12,0 млн компьютеров. Но по темпам роста (+14,6%) всех (снова) опередила Apple, так что обновленные MacBook Pro на M3, M3 Pro и M3 Max, очевидно, хорошо продаются вместе с другими моделями. По итогам первого квартала в первой пятерке продажи упали только у ASUS и Dell. Остальные либо выросли, либо, как HP, остались на том же уровне.

Что дальше

Аналитики соглашаются, что положительная динамика сохранится в течение года, несмотря на слабый спрос в Китае — этому прежде всего будет способствовать новый цикл обновления ПК и переход на Windows 11 (пришло время обновлять ПК, купленные ранее во время пандемии), а также появление новых AI PC. Canalys прогнозирует, что в течение 2024 года вендоры отгрузят на рынок почти 50 миллионов компьютеров с искусственным интеллектом — то есть будут иметь отдельный интегрированный блок ИИ, например NPU

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