Myst Mobile – на iOS выйдет ремастер оригинальной Myst

В этом году классический графический квест Myst отпразднует своё 30-летие. Поклонников этой игры наверняка порадует специальная версия, которая выйдет на платформе iOS. Myst Mobile основана на ремастере оригинальной игры, выпущенном в последние годы для гарнитур Oculus и ПК.

Новый порт Myst Mobile поддерживает смартфоны iPhone и планшеты iPad с процессором A12 Bionic и новее. Таким образом, игру можно будет запускать на iPhone XS, XS Max, XR и новее, а также на iPad 8-го поколения, iPad Air 3-го поколения и iPad Mini 5-го поколения и новее.

Мобильные порты Myst существуют довольно давно. Версия Masterpiece edition с оригинальной графикой point-and-clic существует примерно с 2000 года. Позже ей на смену пришла версия realMyst с 3D-графикой. Этот вариант Myst был создан для экранов с более высоким разрешением и выполнен на Unreal Engine, что обеспечивало более качественную графику.

Новую мобильную версию можно будет загрузить бесплатно. Пользователи смогут играть в первой локации, Myst Island, без каких-либо платежей. Но чтобы исследовать любое другое место, нужно будет заплатить. Цена полной версии Myst Mobile на iOS составит $14,99.

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Точная дата выхода игры Myst Mobile на iOS пока не называется. Можно предположить, что она выйдет к 30-летнему юбилею оригинальной Myst – 24 сентября 2023 года.

Источник: The Verge