Мюзикл «Вонка» с Тимоти Шаламе заработал $151,4 млн в мире, а глобальные кассовые сборы приквела «Голодных игр» достигли $300 млн

В национальном прокате фильм от продюсера «Гарри Поттера» Дэвида Хеймана и режиссера «Приключений Паддингтона» Пола Кинга дебютировал с $39 млн и еще $112,4 млн принес международный прокат.

«Вонка» — это причудливая история происхождения харизматичного шоколатье Вилли Вонки с Тимоти Шаламе в главной роли. В оригинальной ленте 1971 года его сыграл Джин Уайлдер, а в 2005 году роль повторил Джонни Депп в экранизации Тима Бертона.

Среди актерского состава также появились Оливия Колман, Кала Лейн, Киген-Майкл Ки, Патерсон Джозеф, Мэтт Лукас, Мэтью Бейнтон, Селли Хокинс, Роуэн Аткинсон и Джим Картер. Бонус – Хью Грант в роли представителя племени умпа-лумпов.

Учитывая праздничный сезон кассовые сборы «Вонки» могут получить тенденцию к росту, и Warner Bros. учитывает это, поскольку подготовила к Рождеству еще две премьеры — супергеройскую ленту DC «Аквамен и потерянное королевство» и мюзикл «Цвет пурпурный». Также 22 декабря ожидается премьера оригинального анимационного фильма Universal и Illumination «Миграция»

«Вонка» — одна из первых картин Голливуда, обнародованная после забастовок, и Шаламе таки смог принять участие в продвижении. Вскоре актер также появится во второй части «Дюны», которая дебютирует в марте следующего года.

Тем временем приквел «Голодных игр» — «Баллада о певчих птицах и змеях» — демонстрирует достаточно мощное шествие, заняв второе место в кинорейтинге США в пятый уик-энд проката. Сейчас лента Lionsgate заработала в целом по миру $300 млн — с $145,2 млн в национальном и $155,3 млн в международном прокате (возможно, нам следует ожидать новой серии «Голодных игр»?).

Закрывает тройку лидеров аниме Хаяо Мидзаки «Мальчик и цапля» — еще $5,2 млн в 2325 кинотеатрах и в общей сложности $23,1 млн в США. Глобальные кассовые сборы фильма составили $109,8 млн.

Совместная работа Apple и Sony «Наполеон» отметилась на этой неделе 8 местом, хотя и приближается к отметке в $200 млн глобальных кассовых сборов (где $131,4 млн заработаны на внутреннем рынке). За ней следует концертный фильм Бейонсе «Renaissance», который в третий уик-энд заработал $2 млн и $31 млн в США в целом, так и не приблизившись к показателям «Eras Tour» Тейлор Свифт.