banner
Новости Технологии 14.08.2025 comment views icon

На AMD Threadripper Pro 9995WX запустили 400 копий Doom одновременно — или 8 копий Crysis

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

На AMD Threadripper Pro 9995WX запустили 400 копий Doom одновременно — или 8 копий Crysis

Когда процессор настолько мощный, что можно запустить сотни игр и не заметить нагрузки. AMD Threadripper Pro 9995WX за $11700 вряд ли приобретут геймеры, но на рекорды в играх он способен.

Это тот случай, когда на вопрос «а Crysis потянет?» можно ответить «восемь Crysis». YouTube-канал Level1 Techs испытал новый монструозный процессор AMD. Венделл Уилсон решил запустить несколько копий Doom, чтобы проверить, со сколькими сможет справиться 96-ядерный чип. Он не останавливался и достиг 400 копий на четырех виртуальных машинах.

Затем Уилсон перешел к тестированию процессора в Cinebench 24 и был удивлен, когда обнаружил, что система показывает на 500 баллов меньше, чем ожидалось. В чем дело? Процессор был настолько мощным, что ютубер случайно оставил 100 копий Doom работать в фоновом режиме и не замечал этого. Несмотря на это, производительность была молниеносной.

Энтузиаст не ограничился Doom — в конце концов, эта задача не слишком сложна для современных систем. Он вспомнил тот самый мемный вопрос, который все задавали со времен выхода Crysis. Компьютер смог запустить восемь экземпляров. Ограничения касались видеокарт: каждый экземпляр работал на одном ядре с четырьмя запасными, но системе понадобилась бы третья видеокарта для воспроизведения.

AMD называет Threadripper Pro 9995WX самым быстрым в мире процессором для рабочих станций — тест это подтвердил. Чип набрал 186 000 баллов в Cinebench R23, а как сообщает TechSpot, способен на 250 000 баллов с помощью экстремального охлаждения. Впечатление, что речь идет о качественном шаге вперед в развитии десктопных процессоров, но следует помнить о стоимости.

Популярные новости

arrow left
arrow right
NVIDIA RTX 5090 вспыхнула во время игры в Battlefield 6 — это был не разъем питания
AMD Radeon RX 9070 XT стала быстрее RTX 5070 Ti — новый драйвер добавил до 27% производительности
INNO3D представила однослотовые NVIDIA RTX 5090 и 5080 с водяным охлаждением
AMD официально представила Threadripper PRO 9995 WX с 96 ядрами за $11700
Геймеры игнорируют NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ — 16:1 продаж в пользу 16 ГБ
Разъем питания NVIDIA RTX 5090 сгорел с идеальным подключением во время игры в Wuchang
Intel увольняет 24 000 сотрудников и отменяет проекты в нескольких странах
Процессоры AMD вытесняют Intel из Steamс долей 40%, видеокарты NVIDIA RTX 50 мощно врываются
Криптокошелек MetaMask ускоренно изнашивает SSD — расширение браузера записывает по 420 ГБ в сутки
Ultra Turbo Mode на материнских платах Gigabyte улучшает производительность в играх на 35%
Microsoft Xbox объявила стратегическое партнерство с AMD — консоли, облачные сервисы и другое
NVIDIA RTX 5070 в процессоре ПК — Geekbench раскрывает GPU чипа N1X
«Новый уровень скама»: ютубер получил четыре NVIDIA RTX 4090, подделками были три
«Реанимация» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — случай преждевременной деградации процессора
Встроенный AMD Strix Halo и до 128 ГБ LPDDR5X — Sixunited представила материнские платы «все-в-одном»
Чип Xiaomi XRing O1 проверили в тестах — бросает вызов флагманам Qualcomm и MediaTek
Два шага до мусорного: Intel получила кредитный рейтинг BBB, компания имеет проблемы с чипами Panther Lake
AMD Magnus APU: новый процессор Xbox будет конкурировать с ПК, а не с PlayStation 6
Две NVIDIA RTX 3090 за $650, вместо 3080 — кому-то на eBay повезло на +$1000
Восстановление AMD Radeon RX 7800 XT: перепайка после неудачной попытки неизвестного мастера
В 2,5 раза быстрее NVIDIA RTX 5090 в трассировке: Bolt Graphics анонсирует видеокарты Zeus
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить