На AMD Threadripper Pro 9995WX запустили 400 копий Doom одновременно — или 8 копий Crysis

Когда процессор настолько мощный, что можно запустить сотни игр и не заметить нагрузки. AMD Threadripper Pro 9995WX за $11700 вряд ли приобретут геймеры, но на рекорды в играх он способен.

Это тот случай, когда на вопрос «а Crysis потянет?» можно ответить «восемь Crysis». YouTube-канал Level1 Techs испытал новый монструозный процессор AMD. Венделл Уилсон решил запустить несколько копий Doom, чтобы проверить, со сколькими сможет справиться 96-ядерный чип. Он не останавливался и достиг 400 копий на четырех виртуальных машинах.

Затем Уилсон перешел к тестированию процессора в Cinebench 24 и был удивлен, когда обнаружил, что система показывает на 500 баллов меньше, чем ожидалось. В чем дело? Процессор был настолько мощным, что ютубер случайно оставил 100 копий Doom работать в фоновом режиме и не замечал этого. Несмотря на это, производительность была молниеносной.

Энтузиаст не ограничился Doom — в конце концов, эта задача не слишком сложна для современных систем. Он вспомнил тот самый мемный вопрос, который все задавали со времен выхода Crysis. Компьютер смог запустить восемь экземпляров. Ограничения касались видеокарт: каждый экземпляр работал на одном ядре с четырьмя запасными, но системе понадобилась бы третья видеокарта для воспроизведения.

AMD называет Threadripper Pro 9995WX самым быстрым в мире процессором для рабочих станций — тест это подтвердил. Чип набрал 186 000 баллов в Cinebench R23, а как сообщает TechSpot, способен на 250 000 баллов с помощью экстремального охлаждения. Впечатление, что речь идет о качественном шаге вперед в развитии десктопных процессоров, но следует помнить о стоимости.