Ютубер охладил AMD Threadripper Pro 9995WX радиатором BMW M4 и вентиляторами Toyota Highlander

Новый AMD Threadripper Pro 9995WX может потреблять от 350 Вт до 1000 Вт, при этом в комплекте нет системы охлаждения.

Раздел Технологии выходит при поддержке

Процессоры Threadripper PRO 9000 были представлены в июне. 96-ядерный, 192-поточный 9995WX, который вышел в этом месяце, предназначен для высокопроизводительных рабочих станций. На борту он имеет 384 МБ общего кэша, а его рабочие частоты могут достигать 5400 МГц. Неудивительно, что такой монстр потребляет много энергии — номинальный TDP процессора составляет 350 Вт. Тем не менее, когда система охлаждения позволяет, поднять потребление можно до космических 1000 Вт и более с помощью разгона.

Так и решил сделать один из владельцев процессора под ником Geekerwan на YouTube. Китайский энтузиаст охлаждал Threadripper Pro 9995WX с помощью автомобильного радиатора от собственного авто — BMW M4.

Geekerwan утверждает, что радиатор его автомобиля — один из самых производительных в мире среди авто непрофессионального класса. Радиатор имеет размеры 600×350 мм, что примерно как пять 360-мм процессорных радиаторов стандартного типа. Заморачиваться с прокачкой воды через охладитель Geekerwan не стал, взял насос от той же машины с производительностью 1200 литров в час (20 л/мин). И да, стандартные вентиляторы для ПК он тоже не использовал, «ограничившись» двумя 30-сантиметровыми от Toyota Highlander 4×4. Хорошо хоть водоблок использовал стандартного типа.

После тестов Geekerwan заявил, что достичь выдающихся результатов разгона ему не удалось (тут он также упоминает другого блогера, который достиг 6250 МГц на аналогичном по количеству ядер Threadripper Pro 7995WX под жидким азотом). Максимальная частота ядер при многопоточной нагрузке не превысила 5 ГГц, хотя и это очень хороший результат — в два раза выше установленного AMD по умолчанию.

Что же касается потребления, то здесь ему, наоборот, удалось превзойти все ожидания: во время прохождения теста Cinebench R23 процессор утилизировал более 2000 Вт энергии.

В конце видео автор решил проверить разогнанный Threadripper в играх и пришел к выводу, что оно того не стоит. По его словам, даже не оснащенный 3D V-кэшем Ryzen 9 9950X справляется с этой задачей лучше. Исключением стала лишь одна игра — Cities: Skylines 2.

Источник: Tom’s Hardware