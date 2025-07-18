Новости Устройства 18.07.2025 comment views icon

AMD официально представила Threadripper PRO 9995 WX с 96 ядрами за $11700

author avatar

Олексій Єрін

Автор новостей

AMD официально представила Threadripper PRO 9995 WX с 96 ядрами за $11700

AMD официально представила линейку процессоров Ryzen Threadripper 9000. Релиз должен состояться уже 23 июля.

Новые Threadripper PRO 9000 WX-серии будут доступны у региональных партнеров AMD по системной интеграции, а также у глобальных производителей, таких как Dell Technologies, HP, Lenovo и Supermicro. Покупатели, которые собирают системы самостоятельно, также смогут приобрести новые процессоры отдельно, через глобальную сеть партнеров AMD

Самый мощный чип линейки оперирует 96 ядрами Zen 5, которые с помощью SMT могут обрабатывать до 192 потоков одновременно. Максимальная рабочая частота ядер может подниматься до 5,4 ГГц. Еще в ТТХ отмечается улучшенная поддержка AVX-512, поддержка памяти DDR5-6400 в 8-канальном режиме и самый быстрый интерфейс PCI-E 5.0 со 128 линиями.

На этот раз компания решила сместить фокус с High-End десктопа (HEDT) в сторону высокопроизводительных рабочих станций. CPU позиционируются как мощные решения для обработки сложных симуляций, генеративного проектирования, рендеринга, локального искусственного интеллекта и компиляции кода.

AMD заявляет, что по сравнению с аналогичным решением на одинаковой частоте прошлого поколения, Threadripper PRO 7000, компании удалось достичь значительного прогресса производительности. Повышение IPC составило до 16% в большинстве задач для рабочих станций и до 25% в тестах SPECworkstation 4.0 AI и других бенчмарках по обработке ИИ. В сравнении флагманов обеих линеек, Threadripper PRO 9995 WX опередил Threadripper PRO 7995WX на величину до 26% производительности.

1111

Новые процессоры также включают поддержку всех последних AMD Pro-технологий, с  функциями безопасности и управления корпоративного уровня.

AMD офійійно представила Threadripper PRO 9995 WX з 96 ядрами за $11700
ТТХ процессоров AMD Threadripper PRO 9000 и AMD Threadripper PRO 7000

Что же касается ценовой политики, то она следующая:

  • Ryzen Threadripper PRO 9995WX: $11,699
  • Ryzen Threadripper PRO 9985WX: $7,999
  • Ryzen Threadripper PRO 9975WX: $4,099
  • Ryzen Threadripper PRO 9965WX: $2,899
  • Ryzen Threadripper PRO 9955WX: $1,649

Источник: AMD, Videocardz

Популярные новости

Жизнь без Google: один из популярнейших ютуберов провел дегуглинг и использует Steam Deck странным образом
Спроси у ChatGPT: 69% пользователей больше не переходят на сайты из поиска
ИИ-помощник Copilot теперь ищет файлы на Windows 10 и 11 — лучше и быстрее Windows Search
Новый драйвер NVIDIA включил Smooth Motion на RTX 40 — «магическое» удвоение FPS без DLSS
Трамп послал Илона Маска в Африку: «Больше никаких ракет, электромобилей, страна сэкономит огромные средства»
Выживание в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC намекают на более хардкорный режим
Джеймс Бонд для зумеров: звезда «Человека-паука» претендует на роль агента 007
Глобальная капитализация крипторынка впервые достигла $4 трлн
Дженсен Хуанг: Трамп гордится 4 трлн NVIDIA, а новые пошлины индустрия переживет
Главная премьера 2026 года: трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» собрал рекордные 400 млн просмотров за 7 дней
Тест «чистой» и «грязной» Windows 11 в играх дал неожиданный результат
«Снести» Xbox и Copilot: Windows 11 25H2 позволит удалять системные приложения
Nissan отзывает 450 тыс. авто из-за риска отказа двигателя VC-Turbo — могут остановиться прямо на ходу
Первый взгляд на фэнтези-боевик «Рыжая Соня» — дьяволица с мечом возвращается в воплощении Матильды Лутц
Спотовые Ethereum-ETF зафиксировали рекордные дневные притоки капитала с BlackRock и Fidelity во главе
Guitar Hero на свалку? В Tony Hawk’s Pro нашли «издевательскую» пасхалку, о которой не знал и сам разработчик
В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца
ASUS ROG Xbox Ally «засветились» в магазине — их по меньшей мере две, а цена предсказуема
Ошибка в переводе «Игры в кальмара» испортила предысторию Игрока 388
Samsung представила Galaxy Flip7 — большие экраны и батарея в тонком корпусе по цене от 50 тыс. грн
Беспроводные самозаряжающиеся аккумуляторы уже выдерживают 100+ циклов в испытаниях
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить