AMD официально представила Threadripper PRO 9995 WX с 96 ядрами за $11700

AMD официально представила линейку процессоров Ryzen Threadripper 9000. Релиз должен состояться уже 23 июля.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Новые Threadripper PRO 9000 WX-серии будут доступны у региональных партнеров AMD по системной интеграции, а также у глобальных производителей, таких как Dell Technologies, HP, Lenovo и Supermicro. Покупатели, которые собирают системы самостоятельно, также смогут приобрести новые процессоры отдельно, через глобальную сеть партнеров AMD

Самый мощный чип линейки оперирует 96 ядрами Zen 5, которые с помощью SMT могут обрабатывать до 192 потоков одновременно. Максимальная рабочая частота ядер может подниматься до 5,4 ГГц. Еще в ТТХ отмечается улучшенная поддержка AVX-512, поддержка памяти DDR5-6400 в 8-канальном режиме и самый быстрый интерфейс PCI-E 5.0 со 128 линиями.

На этот раз компания решила сместить фокус с High-End десктопа (HEDT) в сторону высокопроизводительных рабочих станций. CPU позиционируются как мощные решения для обработки сложных симуляций, генеративного проектирования, рендеринга, локального искусственного интеллекта и компиляции кода.

AMD заявляет, что по сравнению с аналогичным решением на одинаковой частоте прошлого поколения, Threadripper PRO 7000, компании удалось достичь значительного прогресса производительности. Повышение IPC составило до 16% в большинстве задач для рабочих станций и до 25% в тестах SPECworkstation 4.0 AI и других бенчмарках по обработке ИИ. В сравнении флагманов обеих линеек, Threadripper PRO 9995 WX опередил Threadripper PRO 7995WX на величину до 26% производительности.

Новые процессоры также включают поддержку всех последних AMD Pro-технологий, с функциями безопасности и управления корпоративного уровня.

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Что же касается ценовой политики, то она следующая:

Ryzen Threadripper PRO 9995WX: $11,699

Ryzen Threadripper PRO 9985WX: $7,999

Ryzen Threadripper PRO 9975WX: $4,099

Ryzen Threadripper PRO 9965WX: $2,899

Ryzen Threadripper PRO 9955WX: $1,649

Источник: AMD, Videocardz