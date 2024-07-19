Новости Кино 19.07.2024 в 09:42 comment views icon

На Apple TV+ вышел мини-сериал «Леди в озере» — триллер с журналисткой Натали Портман, которая расследует загадочные убийства

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Катерина Даньшина

Автор новостей

На Apple TV+ вышел мини-сериал «Леди в озере» — триллер с журналисткой Натали Портман, которая расследует загадочные убийства

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Сериал «Леди в озере» основан на реальных событиях, описанных в романе писательницы Лоры Липпман.

События сериала разворачиваются в Балтиморе 1960-х годов, когда местная репортер Мэдди Шварц оставляет своего мужа ради карьеры и решает самостоятельно расследовать два таинственных убийства 11-летней еврейки Тессы Файн и 33-летней Клео Шервуд, которая боролась за права темнокожих людей.

Главные роли взяли на себя Натали Портман (телевизионный дебют актрисы в главной роли) и Мозес Ингрем («Оби-Ван Кеноби»), а режиссером выступила Альма Харьель.

Сейчас на Apple TV+ доступны первые два эпизода «Леди в озере» (с украинскими субтитрами) — остальные из семи будут выходить каждую пятницу.

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