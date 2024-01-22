Новости Софт 22.01.2024 в 11:50 comment views icon

99% из более 1 млн программ для Apple Vision Pro — «немодифицированные» версии для iPad

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Катерина Даньшина

Автор новостей

99% из более 1 млн программ для Apple Vision Pro — «немодифицированные» версии для iPad

Apple рекламировала, что ее гарнитура смешанной реальности в начале будет поддерживать более миллиона приложений, включая программы Disney, TikTok, Amazon, Paramount и другие. Однако, как предполагает Марк Гурман из Bloomberg, около 99% из них — не новое программное обеспечение для visionOS, а уже существующие версии для iPad.

Таким образом, все программы для iPad автоматически отобразятся в Vision Pro App Store — если разработчики не откажутся, как уже, например, планируют сделать Netflix, Spotify и YouTube (хотя сайты все еще можно открывать через Safari).

Интересно, что даже сама Apple не модифицировала для Vision Pro интерфейсы таких стандартных программ как Новости, Календарь, Напоминания и т.д., предложив пользователям версии для iPad.

Гурман пишет, что для этого есть несколько причин:

  • Разработка нового ПО может быть дорогой, а разработчики захотят окупить свои инвестиции (вероятно, некоторые решили подождать и посмотреть, насколько большим станет рынок Vision Pro).
  • Разработчики не согласны с политикой Apple относительно 30% комиссии в App Store.
  • Разработчики считают, что их программы плохо адаптируются к среде смешанной реальности Vision Pro, которая зависит от движения глаз и жестов рук (например, в некоторые игры лучше играть с ручными контроллерами для VR, чего Vision Pro пока не предлагает; кроме того, разработчики не имеют полного доступа к функциям отслеживания глаз и движения, что затрудняет использование преимуществ гарнитуры).
  • Разработчики заметили низкую продуктивность трех последних новых магазинов приложений Apple для Apple Watch, Apple TV и iMessage.

Предварительные заказы на Vision Pro стартовали 19 января, а в магазинах гарнитура появится 2 февраля. Стоимость, как и было заявлено ранее, достигает $3500, однако за рецептурные линзы придется заплатить дополнительно. Что касается международных продаж, то, по мнению аналитика Мин-Чи Куо, они стартуют в канун конференции для разработчиков WWDC 2024 в июне.

Интересно, что некоторые функции и контент на устройстве могут быть недоступны вне США из-за лицензионных ограничений. То есть даже если вам удалось приобрести гарнитуру через американские магазины, вряд ли вы сможете воспользоваться ею полноценно, например, в Европе.

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Ремонт Apple Vision Pro может обойтись в $2399. Треснувшее защитное стекло — $799

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