На Львовщине открыли ветроэлектростанцию мощностью 20,7 МВт, способную обеспечить энергией более двух районов области

На Львовщине в Старосамборском районе открыли новую ветроэлектростанцию ​​с десятью ветряными установками. Общая мощность станции «Старый Самбор-2» составляет 20,7 МВт, стоимость проекта — более €36 млн евро.

Данная ветроэлектростанция расположена в верховьях реки Днестр, в западной части города Старый Самбор на землях Старосамборского городского совета и Стрильбичьского сельского совета за 74 км от Львова и 40 км от украинско-польской границы. Электростанция сможет обеспечить электроэнергией два с половиной районы области.

Начало реализации проекта ветроэлектростанции «Старый Самбор-2» было положено 3 ноября 2016 года. Тогда В рамках XVI Международного экономического форума «Львовщина — фабрика Европы» ООО «Карпатский ветер» совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) подписали кредитный договор.

Кроме этой ветроэлектростанции, в этом году на Львовщине также открыли четыре современные солнечные станции.

Источник: ZIK