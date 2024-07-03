Новости Кино 03.07.2024 в 14:28 comment views icon

На Netflix вышел новый «Полицейский из Беверли-Хиллз» — Эдди Мерфи в роли Акселя Фоули после 30-летнего перерыва

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Катерина Даньшина

Автор новостей

На Netflix вышел новый «Полицейский из Беверли-Хиллз» — Эдди Мерфи в роли Акселя Фоули после 30-летнего перерыва

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Четвертый фильм из серии «Полицейский из Беверли-Хиллз» с сегодняшнего дня доступен для просмотра на Netflix — в украинском дубляже, в том числе.

События фильма, согласно официальному синопсису, происходят спустя 40 лет с момента, когда Аксель Фоули взялся за свое первое дело. На этот раз полицейскому в исполнении Эдди Мерфи придется спасать жизнь своей дочери (Тейлор Пейдж), объединившись с новым партнером (Джозеф Гордон-Левитт) и старыми коллегами Билли Роузвудом (Джадж Рейнгольд) и Джоном Таггартом (Джон Эштон).

Также среди актерского состава появляются Пол Райзер, Бронсон Пиншо и Кевин Бейкон.

На Netflix вийшов новий «Поліцейський з Беверлі-Гіллз» — Едді Мерфі у ролі Акселя Фоуля після 30-річної перерви

Джерри Брукхаймер, автор оригинального «Полицейского из Беверли-Хиллз», продюсировал фильм, режиссером выступил Марк Маллой, а сценаристами Уилл Билл, Том Гормикан и Кевин Эттен.

В роли Акселя Фоули Мерфи впервые появился в 1984 году, а после того, как лента стала самой кассовой на тот год, за ней следовали два продолжения — последнее дебютировало в кинотеатрах 30 лет назад.

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Раздел Кино выходит при поддержке?

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