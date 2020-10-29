На платформе «Дія. Цифрова освіта» вышел новый образовательный сериал «Стартуй Стартап» с экспертами из YEP, Rozetka, Bolt, Petcube

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Министерство цифровой трансформации и инкубатор YEP совместно с программой USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» представили новый образовательный сериал «Стартуй Стартап», который уже доступен на платформе «Дія. Цифрова освіта».

В этом сериале эксперты расскажут чем стартапы отличаются от обычного бизнеса, с чего стоит начать путь в инновационном предпринимательстве, какие главные инструменты у основателя стартапа, какие самые распространенные ошибки и как их обойти, чем ошибаться нужно и как делать это быстро.

Сериал состоит из 10 серий по 15 минут, в конце каждой серии эксперты дают комментарий на рассматриваемую тему исходя из собственного опыта. Среди экспертов — Владислав Чечеткин (Rozetka.ua), Ярослав Ажнюк (Petcube), Алена Калибаба (Chasopys), Денис Зернишкин (Gravitec), Андрей Анисимов (Between the walls).

Зрители также узнают о стартап-экосистеме, создании портрета клиента, шаблоне модели для бизнеса Lean Canvas, процессе получения инсайтов пользователей для оптимизации продукта CustDev, гипотезах и их валидации, создании качественного MVP (продукта с минимальным функционалом, который можно дать пользователям для использования) и его тестировании, правилах хорошего питча, и путях дальнейшего развития стартапа.

«Одно из приоритетных направлений работы Минцифры — развитие малого и среднего бизнеса с помощью цифровых преобразований. Именно этот мотив лежит в основе всех наших образовательных проектов. Мы уверены, что сериал «Стартуй Стартап» даст предпринимателям теоретическую базу для разработки, запуска и продвижения своего стартапа» — отметила заместитель Министра по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан.

По задумке создателей после просмотра курса «Стартуй Стартап» слушатели получат базовые знания, достаточные для запуска собственного стартапа и смогут подать заявку на участие в инкубаторе, чтобы продолжить развивать свой проект.

Источник: Минцифры