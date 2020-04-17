На платформе «Дія. Цифрова освіта» запустили новый образовательный сериал для молодежи «Как стать YouTube-блогером»

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Министерство цифровой трансформации Украины запустило очередной образовательный сериал для платформы «Дія. Цифрова освіта». Новый проект под названием «Как стать YouTube-блогером» станет первым в рамках новой линейки, ориентированной на молодежную аудиторию.

В сериале в доступной форме объясняют, чем интересен YouTube в 2020 году, перечисляют критерии удачного видео на YouTube, рассказывают где искать идеи для собственных видео, что такое авторское право, как оформлять и монетизировать свой канал, оптимизировать видео, анализировать конкурентов и т.д. Участие в сериале приняли владелец агентства Shatyrko Agency Андрей Шатырко и тренер «Цитрус Академии» Евгений Федяй.

Сериал состоит из 10 серий продолжительностью 4-8 минут каждая. Бесплатно просмотреть все серии можно на платформе «Дія. Цифрова освіта» по следующей ссылке.

«Образовательным сериалом «Как стать Youtube-блогером» мы начинаем новую линейку образовательных сериалов на платформе «Дія. Цифрова освіта» — для молодежи и тинейджеров. Это даст им возможность научиться новым цифровым профессиям и быть конкурентоспособными на рынке труда. Хотя вести свой YouTube-канал можно и в 18 лет, и в 81 год. Это хорошо знают IT-бабушки и другие прогрессивные сообщества», — отметила заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

«80% всех украинцев, которые пользуются интернетом, смотрят YouTube хотя бы раз в месяц. Большинство людей проводят в YouTube от 40 минут в неделю. YouTube — это одна из главных платформ, где люди смотрят, что им интересно в сферах обучения, новостей, политики, спорта, развлечений и т.п. YouTube выполняет много миссий — кто-то становится блогером, кто-то экспертом, кто-то продвигает собственный бизнес, а кто-то — социальную идею», — заявил Youtube-специалист Андрей Шатырко.

Напомним, что ранее «Дія: Цифрова освіта» запустила образовательный сериал «Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома», ориентированный на украинцев старшего возраста.

Источник: Минцифры