На Prime Video вышел второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Сериал «Властелин колец» вернулся на Prime Video со вторым сезоном — после рекордных просмотров и противоречивых отзывов для первого.

Сейчас на платформе доступны для просмотра первые три эпизода — остальные пять будут выходить еженедельно до 3 октября включительно (субтитров на украинском, к сожалению, нет).

Морвед Кларк играет юную Галадриэль, Чарли Уикерс предстает в роли Саурона, а Дэниел Уэйман примерил на себя образ загадочного Незнакомца. Также можно увидеть Бенджамина Уокера в роли эльфийского короля Гиль-Галада, Роберта Арамайо, как молодого Элронда, Чарльза Эдвардса, как принца эльфов Келебримбора, Овайна Артура в роли Дурина IV и Максима Болдри, как Исилдура.

Адаптированное по серии книг Дж. Р. Р. Толкина шоу было создано Патриком Маккеем и Джоном Пейном. События разворачиваются за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина Колец» — во Вторую Эпоху, когда Саурон вместе с эльфами создал перстни власти, а затем выковал Единое Кольцо, чтобы тайно управлять остальными. Закончилась эпоха битвой Последнего союза, которая показана в прологе к трилогии Питера Джексона.

Первый сезон отметился бешеными затратами в $450 млн и рекордным количеством зрителей (25 млн), которых удалось привлечь в день премьеры. В то же время отзывы получились довольно противоречивыми — к примеру на Rotten Tomatoes от критиков пока стоит 83%, тогда как зрительская оценка едва дотянула до 40% (в Amazon заявляли о рев’ю-бомбинге — намеренный спам негативными отзывами для занижения оценки сериала).

Онлайн-курс "Delivery Management" від robot_dreams. За 2 місяці ви на практиці прокачаєте делівері-майндсет, щоб ефективно управляти проєктами в ІТ, лідити великі команди й будувати стійкі бізнес-процеси у доставці програмного забезпечення. . Про курс

Что касается второго, то ввиду первых рецензий журналистов, которые вышли вчера — у него 86% на основе 42 обзоров (некоторые охарактеризовали продолжение как «фэнтези высочайшего уровня» с «лучшими спецэффектами в истории телевидения»). Зрительской оценки пока нет, но ждем в ближайшее время

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.