На сайте «Дия» появилась «еДекларация» — новая услуга для предпринимателей. На время военного времени документ заменит 374 вида разных разрешений

Команда Минцифры запустила новую услугу для бизнеса под названием «еДекларация» — она уже доступна на сайте «Дия». Это документ, который на время военного положения заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей. Например, лицензии, сертификаты, свидетельства, удостоверения и заключения.
Ранее предприниматели и владельцы бизнесов должны получать разные разрешения и лицензии для того, чтобы начать или продолжить собственное дело. Но во время военного состояния хождение по кабинетам с кучей ксерокопий во время воздушной тревоги — дело не только сложное, но и опасное. Поэтому в правительстве решили упростить процедуру получения разрешения на ведение собственного бизнеса.
Подать «еДекларацию» в «Дия» можно в несколько кликов и она не требует рассмотрения чиновником. Бизнес может начать работать сразу после его представления.
«Теперь не нужно собирать груды бумажных документов и идти в органы власти, чтобы получить разрешительные документы — оформление «еДекларации» в «Дия» займет не более 3 минут и полностью бесплатное»
Минцифра
Кто может подать «еДекларацию»
- предприниматели, у которых истек срок действия разрешительных документов до начала военного положения,
- предприниматели, планирующие вести деятельность, для которой необходима лицензия,
- предприниматели, что в условиях войны изменили вид деятельности и начинают вести деятельность, для которой требуется лицензия.
Проверить, можно ли работать за «еДекларацию» предприниматели могут по этой ссылке.
Как подать «еДекларацию» в «Дия»:
- авторизуйтесь на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи,
- заполните онлайн-форму, укажите, где планируете работать, и выберите разрешительный документ, который вам нужен,
- подпишите сложившуюся декларацию электронной подписью.
Услуга доступна по ссылке. Она реализована Минцифрой совместно с Минэкономики и Офисом эффективного регулирования BRDO.