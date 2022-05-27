На сайте «Дия» появилась «еДекларация» — новая услуга для предпринимателей. На время военного времени документ заменит 374 вида разных разрешений

Команда Минцифры запустила новую услугу для бизнеса под названием «еДекларация» — она уже доступна на сайте «Дия». Это документ, который на время военного положения заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей. Например, лицензии, сертификаты, свидетельства, удостоверения и заключения.

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Ранее предприниматели и владельцы бизнесов должны получать разные разрешения и лицензии для того, чтобы начать или продолжить собственное дело. Но во время военного состояния хождение по кабинетам с кучей ксерокопий во время воздушной тревоги — дело не только сложное, но и опасное. Поэтому в правительстве решили упростить процедуру получения разрешения на ведение собственного бизнеса.

Подать «еДекларацию» в «Дия» можно в несколько кликов и она не требует рассмотрения чиновником. Бизнес может начать работать сразу после его представления.

«Теперь не нужно собирать груды бумажных документов и идти в органы власти, чтобы получить разрешительные документы — оформление «еДекларации» в «Дия» займет не более 3 минут и полностью бесплатное» Минцифра

Кто может подать «еДекларацию»

предприниматели, у которых истек срок действия разрешительных документов до начала военного положения,

предприниматели, планирующие вести деятельность, для которой необходима лицензия,

предприниматели, что в условиях войны изменили вид деятельности и начинают вести деятельность, для которой требуется лицензия.

Проверить, можно ли работать за «еДекларацию» предприниматели могут по этой ссылке.

Как подать «еДекларацию» в «Дия»:

авторизуйтесь на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи,

заполните онлайн-форму, укажите, где планируете работать, и выберите разрешительный документ, который вам нужен,

подпишите сложившуюся декларацию электронной подписью.

Услуга доступна по ссылке. Она реализована Минцифрой совместно с Минэкономики и Офисом эффективного регулирования BRDO.