У Hogwarts Legacy появилась украинская версия сайта

Похоже, что дело с появлением официальной украинской локализации игры Hogwarts Legacy понемногу сдвинулось с мёртвой точки. По крайней мере, на это намекает появление украинской версии официального сайта игры. Ещё недавно она отсутствовала.

На сайте Hogwarts Legacy можно выбрать украинский вариант отображения информации. Соответствующая страница содержит описание игры на украинском языке, имеет ссылки на другие страницы (например, описание системных требований для ПК или описание эксклюзивных вознаграждений), которые также изложены на украинском языке.

«Hogwarts Legacy — це захоплива рольова гра з відкритим світом, дія якої розгортається в чарівному світі, вперше представленому у книгах про Гаррі Поттера. На вас чекає Гоґвортс 1800-х років. Ваш персонаж — учень або учениця, що мають ключ до старовинної таємниці, яка може розірвати світ чар на шматочки. Знаходьте союзників, бийтеся з темними чаклунами та вирішуйте долю світу чар. Ви самі створюєте свою спадщину», — говорится на сайте игры на украинском.

Однако следует отметить, что к качеству перевода есть некоторые вопросы. Некоторые слова переведены неверно.

Напомним, в начале февраля появилась информация, что WB Games рассмотрит возможность добавления украинских субтитров в Hogwarts Legacy. Пожелания игроков из Украины были переданы команде. На днях стало известно, что группа энтузиастов, не дождавшись появления официальной локализации, начала работу над собственным фанатским переводом игры.

Будем надеяться, что появление украинской версии сайта – это первый шаг к выходу официальной украинской локализации Hogwarts Legacy.