Украинская локализация в Hogwarts Legacy – WB Games рассмотрит возможность добавления субтитров

Уже через неделю ожидается релиз игры Hogwarts Legacy, рассказывающей о временах, предшествовавших событиям книг о Гарри Поттере. Ее выход на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК запланирован на 10 февраля. Период раннего доступа начинается с 7 февраля. Об этом сообщила аккаунт Hogwarts Legacy в Twitter.

В ответ на это сообщение Артем Зубарев спросил, планируется ли добавить в игру украинские субтитры. На этот вопрос ответила учетная запись WB Games Support, отметив, что отсутствует информация о дополнительных локализациях с помощью субтитров, однако пожелания переданы соответствующей команде.

«Привет! Большое спасибо за интерес к украинским субтитрам. Сейчас у нас нет никакой информации о дополнительных языковых вариантах. Однако мы полностью понимаем и хотим сделать все возможное, чтобы помочь, поэтому мы передали ваш отзыв нашей команде!»

Следовательно, есть надежда, что в WB Games рассмотрят возможность добавления украинских субтитров в игру Hogwarts Legacy, и впоследствии игроки из Украины получат соответствующую локализацию.

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Следует отметить, что локализация игры даже с помощью субтитров – это длительный и дорогостоящий процесс. Недавно компания Supergiant Games сообщила о поиске специалистов по переводу для локализации игры Hades II на украинский язык. За каждое переведенное слово обещают платить $0,25.

Добавим, что недавно украинская локализация появилась в играх Red Dead Redemption 2 и Warframe.