На сайте Google почти все смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL уже распроданы, ориентировочные сроки поставки сдвинули на несколько недель

Похоже, что ошибки, допущенные при запуске оригинальных смартфонов Pixel, компанию Google так ничему и не научили. В данном случае речь о проблемах с предложением – первое время смартфоны были в дефиците. И вот в этом году ситуация, похоже, повторяется. Спустя несколько часов после начала приема предзаказов ориентировочные сроки поставки новых Pixel в зависимости от модели сдвинули на несколько недель.

Тем, кто заказывает устройство сейчас, придется добавить к 19 числу, когда начнется отгрузка первых заказов, еще от двух до четырех недель.

Такая ситуация наблюдается на всех региональных версиях сайта Google Store в странах, где продаются новые Pixel 2 и Pixel XL 2.В США новые Pixel 2 продает еще оператор мобильной связи Verizon и, похоже, что у него с запасами ситуация немного лучше, но по некоторым моделям дата отгрузки тоже сдвинута на неделю–две.

Нет ничего удивительного в том, что первая партия распродается в период приема предварительных заказов – у компании Apple так происходит каждый год с выпуском очередного обновления iPhone. Но в конкретном случае с Google ничего хорошего это не сулит, учитывая проблемы с поставками оригинальных Pixel. Ирония в том, что на вчерашней презентации Google сама шутила на тему этих проблем. Похоже, что зря.

Можно было бы предположить, что спрос на новинки превзошел все ожидания Google, но Pixel пока не настолько популярны, поэтому больше похоже, что проблемы с поставками будут и в этом году. И новые Pixel будут в дефиците, по крайней мере, первое время.

Источник: The Verge