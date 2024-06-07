На следующей неделе Apple, вероятно, представит новое приложение Passwords

Apple планирует представить новое приложение под названием Passwords, которое поможет пользователям управлять своей информацией для авторизации. Сообщается, что презентация состоится на мероприятии Worldwide Developers Conference на следующей неделе.

Apple уже позволяет хранить пароли на iPhone, iPad или Vision Pro с помощью iCloud Keychain. Новое приложение будет синхронизироваться так же, но с разделением логинов на различные категории, такие как учетные записи, сети Wi-Fi и ключи доступа. В то же время отмечается, что новое приложение также обеспечит поддержку Windows. Но пока речь не идет о поддержке Android.

Ожидается, что новое приложение Passwords дебютирует в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15. Как отмечает Bloomberg, Passwords сможет генерировать и хранить пароли, подобно менеджерам паролей, таких как LastPass и 1Password.

Среди других функций упоминаются автозаполнение имен пользователей и паролей, а также возможность создавать коды аутентификации, например Google Authenticator.

Источник: The Verge

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