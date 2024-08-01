На территории ядерной площадки «Манхэттенского проекта» построят солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт

Министерство энергетики США планирует построить солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт на бывшей сверхсекретной ядерной площадке «Манхэттенского проекта» в штате Вашингтон. Напомним, «Манхэттенский проект» — это кодовое название программы разработки ядерного оружия в США, осуществление которой началось в сентябре 1942 года.

Министерство энергетики планирует сотрудничать с Hecate Energy, чтобы перепрофилировать федеральный земельный участок Ханфорд площадью 8000 акров. Этот проект планируется реализовать в рамках инициативы Cleanup to Clean Energy, запущенной в июле 2023 года. Программа направлена на перепрофилирование частей земель, принадлежащих Министерству энергетики, для производства чистой энергии. В том числе перепрофилированию подлежат площади, которые ранее использовались в программе ядерного оружия США.

Компания Hecate Energy была выбрана на конкурсной основе. Министерство энергетики и Hecate Energy проведут переговоры по соглашению о недвижимости, и в течение этого периода Министерство может отменить свой выбор по любой причине.

Будущая солнечная площадка Хенфорд в штате Вашингтон, основанная в 1943 году, была сверхсекретным местом для Манхэттенского проекта во время Второй мировой войны. Именно здесь ядерные реакторы производили плутоний для первых в мире атомных бомб. Он расположен в части полузасушливой пустыни вдоль реки Колумбия.

«Министерство энергетики превращает тысячи акров земли на нашем заводе в Ханфорде в процветающий центр безуглеродного производства солнечной энергии, показывая пример в очистке нашей окружающей среды и создавая новые экономические возможности для местных общин», ─ заявила министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.

Источник: electrek

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