Xiaomi по умолчанию установит криптокошельки на все новые смартфоны с 2026 года

Xiaomi без громких анонсов заключила глобальное соглашение о предварительной установке новых приложений на свои смартфоны. Начиная с 2026 года, компания будет поставлять новые телефоны с криптокошельком и приложением для работы с Web3, разработанными Sei Labs. Цель партнерства — популяризировать блокчейн-технологии среди массовой аудитории.

Речь идет о приложении, связанном с Sei — блокчейном уровня Layer 1, который создали специально для торговли цифровыми активами. Приложение предварительно будут устанавливать на все новые смартфоны Xiaomi, которые будут продаваться за пределами материкового Китая и США. Масштабы распространения впечатляют: Xiaomi занимает третье место в мире среди производителей смартфонов после Apple и Samsung, контролирует более 13% глобального рынка и продает примерно 160 млн устройств в год.

Приложение Sei работает как криптокошелек и одновременно как точка входа в Web3-сервисы. По заявлению компании, пользователи смогут осуществлять peer-to-peer платежи, взаимодействовать с децентрализованными приложениями и открывать другие блокчейн-продукты без установки дополнительного программного обеспечения. Все будет работать «из коробки».

Партнерство не ограничится только смартфонами. Sei планирует интегрировать оплату стейблкоинами в более 20 тыс. фирменных магазинов Xiaomi. Начать хотят с Гонконга и отдельных стран Евросоюза. В перспективе покупатели смогут оплачивать технику Xiaomi стейблкоинами вроде USDC, а все транзакции будут проходить через блокчейн Sei.

Sei заявляет, что такая сделка может познакомить с криптовалютами миллионы людей, особенно на рынках, где Xiaomi доминирует. Например, в Греции бренд контролирует 36,9% рынка смартфонов, а в Индии — около 24%. В Украине Xiaomi также лидирует с показателем около 30% рынка.

Впрочем, для пользователей это выглядит как очередной пример bloatware (предустановленные на устройстве программы, которые пользователь не просил, редко использует и которые часто занимают память, потребляют ресурсы и не приносят реальной пользы). Предустановленные приложения давно остаются слабым местом смартфонов Xiaomi. Несколько лет назад ситуация была особенно проблемной: устройства поставлялись с большим количеством приложений, которые большинство владельцев никогда не использовали. Со временем компания стала более прозрачной и частично сократила их количество, но новое соглашение фактически возвращает старую проблему. Криптоприложения, установленные по умолчанию и без явной необходимости для большинства пользователей, вряд ли можно назвать шагом вперед.

