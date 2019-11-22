Сеть зарядных станций для электромобилей STRUM переименовали в YASNO E-mobility и открыли продажу зарядок для домашнего и корпоративного использования

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Известная ранее под наименованием STRUM сеть зарядных станций для электромобилей переименовали в YASNO E-mobility. Вдобавок к новому имени сеть расширила перечень услуг, так что теперь помимо быстрой зарядки владельцы электромобилей могут приобрести зарядные станции для домашнего и корпоративного использования. Собственная станция поможет не только заряжаться дешевле, но и позволит получать дополнительный доход от других владельцев электромобилей.

«Наша сеть зарядок стала частью большого розничного бренда YASNO, который поставляет электроэнергию и энергоэффективные решения для 3,5 миллионов клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Мы стремимся сделать услуги по электромобильности доступнее и ближе для наших клиентов, и предоставляем им комплексные решения в сочетании с продуктами по энергоэффективности», – рассказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

В данный момент владельцы электромобилей уже могут зарядиться за 20-40 минут на 23 быстрых зарядных станциях сети YASNO E-mobility в Киеве, на автомобильных дорогах Киев-Одесса, Киев-Львов и Киев-Полтава. Зарядные станции и мобильное приложение уже обновлены в новом дизайне.

«На сайте yasno.com.ua автовладелец может заказать зарядное оборудование мощностью от 5 до 22 кВт. Заряжаться дома или в офисе стоит в разы дешевле, чем на публичных зарядных станциях. Дома при использовании «ночного» тарифа можно заряжаться в 2 раза дешевле обычного тарифа для населения. Для этого мы предлагаем энергоэффективный набор YASNO Smart с двузонным счетчиком электроэнергии. Благодаря ему зарядить авто ночью на 200 км пробега обойдется примерно в 25 грн. Это решение мы предлагаем с опцией установки «под ключ». Владельцы зарядных устройств также могут присоединиться к сети YASNO E-mobility, чтобы получать дополнительный доход для семьи или бизнеса, предоставляя услугу зарядки собственным клиентам», – рассказал руководитель направления YASNO E-mobility Игорь Ковалев.

Напомним, что в июне 2018 года украинская энергетическая компания «ДТЭК» запустила сеть скоростных зарядных станций для электромобилей под брендом STRUM.

Источник: YASNO