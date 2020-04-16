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Накладные наушники Apple могут получить сменные амбушюры

Накладные наушники Apple могут получить сменные амбушюры

Накладные наушники Apple могут получить сменные амбушюры


Согласно имеющейся информации, компания Apple работает над созданием высококлассных накладных наушников. И это устройство получит сменные компоненты. Сообщается о сменных амбушюрах и ободе с магнитным креплением. Модульная конструкция позволит владельцам менять некоторые элементы во время тренировок.

Это очень похоже на поход, который Apple использует для своих умных часов Watch – владельцы могут менять ремешок на более спортивную версию, когда они тренируются. По слухам, в наушниках есть поддержка Siri для голосового управления, шумоподавления и встроенных сенсорных элементов управления.

Вероятно, высококлассные наушники Apple составят конкуренцию таким устройствам, как Sony 1000XM3, Bose Noise Cancelling Headphones 700, и Sennheiser Momentum Wireless третьего поколения. Если цена наушников Apple будет на том же уровне, что и у конкурентов, следует ожидать стоимость около $350-400.

Сообщается, что компания из Купертино работала над созданием этих наушников на протяжении двух лет и планировала официально представить их до конца этого года. Но продолжающаяся пандемия коронавируса может внести коррективы в сроки планового анонса.

Ранее появлялись сообщения о том, что Apple работает над собственными накладными наушниками, которые будут выпущены под собственным брендом, а не над брендом Beats.

Источник: The Verge

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