Наконец-то! У Apple Music появилась браузерная версия





Apple Music является одним из самых популярных в экосистеме купертинского гиганта и вторым по популярности музыкальным потоковым сервисом в мире после Spotify. И сегодня он получил существенное расширение — Apple запустила веб-версию Apple Music. Таким образом, теперь пользователи могут слушать музыку просто через браузер без необходимости устанавливать приложения или iTunes.

Пока что веб-плеер для Apple Music доступен в статусе беты, но «сырым» он не кажется. Более того, уже сейчас доступна темная тема оформления. В целом дизайн веб-плеера очень похож на интерфейс приложения «Музыка», дебютировавшего вместе с новой версией ОС macOS Catalina. Разработчики заверяют, что плеер работает во всех браузерах и на всех платформах: Windows 10, Chrome OS, даже мобильные, например, Android, тоже поддерживаются.

По возможностям веб-версия практически не отличается от приложений. Сайт предлагает доступ ко всему каталогу Apple Music, а также к любым трекам, загруженных и синхронизированных пользователями собственноручно. Плейлисты, включая персонализированные рекомендации «Для вас», и радиостанции Apple Music также будут доступны в рамках бета-тестирования. В бета-версии недоступна live-трансляция радио Beats 1, часть видеоклипов и «умные» плейлисты. Но это пока. В Apple говорят, что продолжат работу над бета-версией и в будущем пользователи смогут даже оформить подписку прямиком на сайте.

Как отмечает источник, с веб-версией Apple Music компания сможет добраться до платформ вроде Chrome OS и Linux без необходимости разработки и поддержки отдельных приложений. Также этот долгожданный запуск восстанавливает паритет между Apple Music и конкурирующим сервисом Spotify, который в начале года взял знаковый рубеж в 100 млн платных подписчиков.

Apple в последний раз делилась статистикой в мае прошлого года — тогда сообщалось, что количество платных подписчиков музыкального сервиса Apple Music превысило 50 млн человек. Вполне вероятно, что на грядущей презентации новых iPhone 10 сентября нам сообщат свежие цифры и не только по Apple Music, но и по другим продуктам.

Веб-версию пользователи Apple Music ждут уже очень давно. В июне 2018 года вместо полноценной браузерной версии Apple выпустила веб-плеер для встраивания плейлистов на сайты. Причем на сегодняшний день уже есть две неофициальные веб-версии на API Apple Music, созданные энтузиастами. Первый веб-плеер playapplemusic.com создал пользователь Reddit Навид Голафшани в декабре 2018 года. Затем в январе 2019 года четыре других разработчика создали веб-плеер Musish.

Источник: The Verge и beta.music.apple.com.