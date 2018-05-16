В Apple Music уже более 50 млн платных подписчиков

В сентябре прошлого года Apple отрапортовала, что количество платных подписчиков музыкального сервиса Apple Music превысило 30 млн человек (планка 20 млн была взята в декабре 2016 год, а 10 млн – в январе 2016 года). Спустя чуть более полугода удалось превысить отметку 40 млн.

И вот спустя месяц сервис Apple Music достиг очередной круглой цифры — 50 миллионов платных подписчиков. То есть, за месяц премиальная пользовательская база подписчиков Apple Music увеличилась еще на 10 млн человек. Таким образом, можно констатировать впечатляющий рост темпов роста сервиса. Конечно, до лидера рынка – Spotify – с его 75 млн платных подписчиков еще далеко, но если темпы сохранятся, что это лишь вопрос времени, когда Apple Music обойдет Spotify.

Отмечая новое значимое достижение Apple Music в разговоре с Bloomberg, глава Apple Тим Кук сказал, что его компания «крайне заинтересована в создании и продаже контента» и что «будет играть в соответствии с принципами бренда». Увы, никаких конкретных деталей он не сообщил. Но это явно намек на запуск собственного потокового видеосервиса. Еще в прошлом году были сведения, что в году нынешнем Apple потратит на покупку и производство шоу и сериалов $1 млрд.

Источник: Bloomberg