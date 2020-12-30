Налоговая: С 1 января 2021 года в Украине вводится единый счет для уплаты налогов (как перейти на него и как остаться на старой схеме)
Государственная налоговая служба Украины напомнила, что с 1 января 2021 года в Украине вводится единый счет для уплаты налогов. Чтобы перейти на единый счет, необходимо осуществить три шага:
- Через Электронный кабинет подать «Сообщение об использовании единого счета» по форме J/F 1307001.
- Получить квитанцию о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет.
- Предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.
Плательщики, которые не подали соответствующее сообщение по форме J/F 1307001, продолжат платить платежи непосредственно на бюджетные/небюджетные счета.
В Налоговой также обратили внимание налогоплательщиков, что отказаться от использования единого счета можно будет с 1 января следующего календарного года.
Напомним, что с 1 января 2021 года в Украине вырастет ЕСВ и поменяются реквизиты счетов для оплаты налогов ФОП.
Источник: ГНСУ