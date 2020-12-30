Налоговая: С 1 января 2021 года в Украине вводится единый счет для уплаты налогов (как перейти на него и как остаться на старой схеме)

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Государственная налоговая служба Украины напомнила, что с 1 января 2021 года в Украине вводится единый счет для уплаты налогов. Чтобы перейти на единый счет, необходимо осуществить три шага:

Через Электронный кабинет подать «Сообщение об использовании единого счета» по форме J/F 1307001. Получить квитанцию ​​о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет. Предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.

Плательщики, которые не подали соответствующее сообщение по форме J/F 1307001, продолжат платить платежи непосредственно на бюджетные/небюджетные счета.

В Налоговой также обратили внимание налогоплательщиков, что отказаться от использования единого счета можно будет с 1 января следующего календарного года.

Напомним, что с 1 января 2021 года в Украине вырастет ЕСВ и поменяются реквизиты счетов для оплаты налогов ФОП.

Источник: ГНСУ